環保騙局：一家中國企業如何在德國瞞天過海？

一家中國公司以假冒的環保項目為幌子，在德國出售氣候證書，並獲取了數以十億計的收入。德國之聲和德國電視二台的新聞調查團隊發現了這場疑似騙局的諸多蛛絲馬跡。

（德國之聲中文網）這些公司看上去似乎都很正規。2022年，德國公司Verbio決定投資購買來自中國的氣候指標。提供氣候指標的是一家叫做北京卡本新能科技股份有限公司的企業。北京卡本承諾，相關項目已經獲得官方批准，Verbio只需放心簽約，其他事務一律不用操心。

在位於柏林郊區的Verbio廠區裡，四處都是管道和油罐，油罐車則在其中穿梭往來，坐在會議室裡的公司董事施萊伯（ Stefan Schreiber）表示：「當時我們認為，北京這家公司非常專業。」

Verbio公司董事施萊伯是唯一一位願意接受採訪的氣候證書買家。 圖片來源： Dmytro Katkov/DW

Verbio是一家生態燃油生產商，同時也從事碳排證書交易。2023年，該公司獲得了中國氣候證書經營權。這些證書來自一套以油田廢氣為燃料的設備。而在以前，這種石油開采過程中產生的廢氣，通常都會被燒掉或釋放到大氣中。

鼓勵全球性的氣候保護

氣候證書是德國出具的。而制定氣候證書制度的目的，是想鼓勵各方增加對全球各地油氣田氣候保護方面的投資。德國環境保護署已經批准了這項氣候證書交易。而Verbio公司的施萊伯也認為，這是一筆只賺不賠的買賣。他回憶說：「當時我認為這是一件毫無風險的事情」。

然而，天上掉餡餅的好事終究不會發生。

德國電視二台Frontal欄目組和德國之聲調查記者團隊查閱相關項目資料，比對衛星圖片，並同知情者交談之後發現，Verbio公司代號為BZIA的項目，很可能是一場巨大騙局的其中一部分。

因為只有新型設備參與碳排交易的申請才能獲得批准，德國有關當局希望以此確保相關項目確實能產生氣候保護的效果。

以舊充新的騙局

記者在新聞調查中發現，很多新型氣候保護項目的申請中，涉及到的卻是老舊設備。Verbio公司的BZIA項目也同樣如此：一張 2019年的照片顯示，在向德國申請氣候保護項目的一年半之前，該設備就已經完工投產。

記者向蘇黎世大學氣候證書專家米夏洛瓦（ Axel Michaelowa）展示新聞調查的結果後，他的態度非常明確：「這套設備絕不應獲得氣候證書許可。提交申請之前，這套設備就已存在，這是絕對不允許的。」

這張2019年三月的衛星圖片上，這套地處新疆阿克蘇的設備詳情清晰可見：儲氣罐，載重車輪胎印以及燃燒塔。 圖片來源： Pleiades/Vertical52

許多氣候證書項目中都存在同樣的問題：以老舊設備充當新型環保項目。

而很多這類項目顯然都是由同一家中國公司運作的：北京卡本是一家以減排和證書交易為主要業務的公司。

北京卡本的創建者此前曾在中國政府部門和國企中擔任能源管理方面的重要職位。2011年，她和兒子及其他一些相關人士共同成立了"北京卡本新能科技股份有限公司"。

官方文件顯示，施萊伯的項目也是由北京卡本運作的。施萊伯則按月向北京卡本付費，受保密條款所限，施萊伯不能說出他所支付的具體金額以及資金流向。根據相關文件，新聞調查團隊認為，涉及金額大約為2500萬歐元。

德國境內也有幫手？

施萊伯表示，合同和相關文件都符合專業標準，「如果這一切涉及欺騙，我們現在也基本認為這是欺詐行為，那麼，德國這邊一定也有人對這一系統的運作相當熟悉，否則不可能達到這樣的專業水準。」

在氣候證書交易行業裡，很多人都對那些負責審核環保項目的公司持懷疑態度。聯邦環境部並不會直接對相關項目進行審核，而是根據一些德國私營審核公司的報告做出評估。而這些公司在很大程度上是獨立運作的。

一些業內人士更是在致聯邦環境署的信中做出更為嚴重的指控，他們認為德國一些審核公司和北京卡本「串通一氣」。

四川遂寧一個油氣田的燃氣情形：正在大量排放二氧化碳氣體 圖片來源： Tpg/Zuma/picture alliance

新聞調查團隊並沒有找到足以證實中德企業「串通一氣」的證據，但私營審核公司嚴重失誤的案例倒是比比皆是。在一個案例中，證明文件上稱相關設備擁有六個大型儲氣罐，然而，照片和衛星圖片上卻明顯看得出當地只有四個儲氣罐。該公司出具的審核報告中更是聲稱，他們曾七次派員實地考察。蘇黎世大學的米夏洛瓦表示：「我認為，審核員曾去過實地的可能性微乎其微，因為沒看到儲氣罐是不可能的。」

這裡涉及到的審核公司在德國都有相當的知名度。 Müller-BBM Cert 是從事環保評估的專業公司，而 Verico SCE 公司更是業內大名鼎鼎的公司。其中一家公司的董事更是在聯合國相關機構中為世界各大審核公司代言超過十年以上。來自中國的總計66個項目中，至少有48個項目是由上述兩家公司負責審核的。米夏洛瓦表示：「這一情況早應該引起注意了。」

對這類指控，上述公司一律予以否認。Verico SCE 表示，「沒有理由對我們的評估品質以及我方審核員的工作提出質疑。」 Müller-BBM Cert 也表示，「我們堅信，我們的員工不存在任何違法行為。」

德國已經開始了對相關欺詐指控的調查。聯邦環境署已將45個項目列入「持保留意見」的範圍，並表示會召回盡可能多的氣候證書。不過，並非所有項目的證書都可以被召回，因為有些項目已經結束。聯邦環境署將不再受理新的申請。德國檢察機構則開始了對上述兩家審核公司的調查。

北京卡本新能科技股份有限公司則對我們的各項質詢一律不予回復。

參與調查： Yuchen Li

編輯: Esther Felden

事實核查: Carolyn Thompson

法律咨詢: Florian Wagenknecht



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