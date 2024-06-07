瑞士總統談峰會：實現和平需要雙方坐在談判桌前

瑞士總統告知此次烏克蘭和平峰會不會簽署和平協會，因為實現和平需要雙方坐在談判桌前。但這是一個為今後奠定基礎的開端。

（德國之聲中文網）由瑞士做東的烏克蘭和平會議將於6月15、16兩日舉行。瑞士聯邦總統阿姆赫德(Viola Amherd)強調，這只是一個開端，「對我們來說，很明顯，會議不會在結束時簽署和平協議。」

阿姆赫德在接受《法蘭克福匯報》採訪時說，實現和平需要雙方坐在談判桌前，她提到俄羅斯缺席此次峰會。她說，「在可能的後續會議中，俄羅斯也可能會參與。」

阿姆赫德總統在採訪時明確表示，中國雖然在公開聲明中稱不會出席，但也表示對此次和平會議非常重視，相關對話仍在繼續進行。

她說，會議能否成功還需要那些與俄羅斯關係密切的國家的參與。印度已經確認參加，南非尚未做出最終決定。

阿姆赫德總統說，「對我們來說，重要的是不僅僅有西歐國家和美國參加。已經確認參加的80多個國家中，大約一半來自西歐，另一半來自非洲、南美和亞洲。全球南方國家並未缺席。」

瑞士總統還表示，此次會議旨在創建一個對話平台，初步討論通過什麼途徑能夠實現烏克蘭和平。會議並不討論在嚴格意義上的烏克蘭和平問題，而是「僅僅」涉及人道主義、核安全、航行自由和糧食安全等議題。

她說，「我們希望建立信任，尋找對平民以及對未來和平都很重要的解決方案。」

80多個國家確認出席的國家中包括德國，肖爾茨總理將親自前往峰會。俄羅斯沒有被邀請與會，不過莫斯科曾表示，即使收到邀請，他們也不會派代表出席。

基輔方面宣佈的和平峰會參與國數字略有不同，稱已有100多個國家接受了邀請，並稱會議的主旨是討論由澤倫斯基總統提出結束俄烏戰爭的和平計劃。

2024年1月澤倫斯基訪問瑞士 圖片來源： Alessandro della Valle/KEYSTONE/picture alliance

美國稱鼓勵中國參加烏克蘭和平峰會

美國國務院發言人周四（6月6日）在新聞會上表示，美國鼓勵中國參加本月在瑞士舉行的烏克蘭問題峰會。他說，「我們當然會鼓勵中國參加此次峰會。他們之前也參加過類似的峰會。我們認為，他們的出席會很有幫助。」

北京已表示將不出席峰會，稱交戰雙方都出席是實質性和平會議的前提條件。莫斯科也曾嘲諷道，沒有自己在場的峰會毫無意義。此前，烏克蘭指責俄羅斯試圖破壞這次會議。

美國國務院發言人還表示，中國應該打擊為俄羅斯國防工業助一臂之力的公司，而這樣做「更有幫助」。

美國要求中國企業在美歐和俄羅斯之間做出抉擇。美國指責中國企業向俄羅斯提供軍民兩用物資。

去年12月，拜登總統發布了一項行政命令，對幫助莫斯科規避西方制裁的金融機構實施制裁。

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(德新社、路透社)

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