珠海汽車無差別衝撞市民事件致35人死亡

珠海航展舉辦前一天，一名男子駕駛越野車衝撞該市體育中心內的市民，導致35人死亡、43人受重傷。中國國家主席習近平和總理李強指示要嚴懲凶手。

（德國之聲中文網）珠海市公安局本周二（11月12日）發布警情通報稱，11月11日19時48分許，珠海市體育中心內發生一起犯罪嫌疑人駕車衝撞鍛煉市民的重大惡性案件，致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療。

警方稱，62歲的樊姓嫌疑人周一晚間駕駛小型越野車闖閘強行進入珠海市體育中心，衝撞正在體育中心內部道路鍛煉的市民，駕車逃跑時被趕赴現場的公安民警當場控制。民警發現樊某在車上持刀自殘，立即將其制止並送往醫院救治。樊某自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治之中，暫時無法接受公安機關訊問。

警方稱，公安機關經綜合現場勘查、影片監控、證人證言和電子證據等情況，初步查明，案件系"樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發"。

網民反應

社交平台X上流傳著一些據悉與珠海駕車衝撞案相關的影片。在一段影片中，數十人趴在體育中心的跑道上。一名女子說"我的腳斷了"。同一影片還顯示，一名消防員正在對一名受傷人員進行心肺復甦。在場的群眾被告知離開現場。

在中國大陸，與珠海駕車衝撞案相關的影片全部遭封殺。有網民質疑警方的說法："凶手還在昏迷中你們就知道原因了？","說話負點責任，你先調查好原因了？"

習近平、李強要求嚴懲凶手

11月12日晚些時候，新華社發布消息稱，案件發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡，性質極其惡劣。要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。要依法嚴懲凶手。各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，要全力搶救傷員，穩妥做好善後，盡快查明案情並依法嚴懲凶手。要防控結合，切實做好風險隱患和社會矛盾排查化解，確保社會大局穩定。

珠海這起重大惡性事件發生在亞洲最大航空展珠海航展（11月12日--17日）前一天。目前，珠海體育中心封閉，珠海航展加強了安保。

近期，中國國內發生多起襲擊事件，嫌疑人似乎針對的都是路人，例如上下學的學童。今年9月30日，一名37歲男子在上海市的一家沃爾瑪超市內無差別持刀襲擊超市內顧客，造成3人死亡，15人受傷。今年10月，一名 50 歲男子因在北京一所小學外持刀傷人，導致五人受傷，其中包括三名未成年人。

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