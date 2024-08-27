王毅會見沙利文 為最後一場拜習會做準備？

美國國家安全顧問沙利文周二抵達北京開始為期3天的訪問。這是8年來白宮國家安全顧問首次訪問中國。在拜登總統任期接近尾聲之際，沙利文此行任務艱巨。

（德國之聲中文網）沙利文本周二（8月27日）抵達北京後，同中國外長王毅舉行了會談。雙方在會後第一時間並未對媒體發布有關會談內容的具體消息。

據法新社報導，王毅在會見沙利文時說，希望雙方的對話不僅是"戰略性"的，而且也是"實質性"和"建設性"的。他還表示，希望雙邊關係朝著兩國元首三藩市會晤共識的方向發展。

沙利文表示，將與中方"深入探討一系列廣泛的問題，包括我們已達成共識的問題，以及那些仍然存在分歧、需要進行有效和實質性管理的問題"。

沙利文在北京與中國外長的首場會談 圖片來源： Ng Han Guan/AP Photo/Pool/picture alliance

讓雙邊溝通不「斷線」

路透社報導分析，沙利文此行目的是在今年11月美國大選之前緩和美中兩個超級大國之間的緊張局勢。拜登在其總統任期的最後幾個月裡，試圖推動直接外交，對中國國家主席習近平施以影響，使兩國間的緊張局勢得到控制。而現任美國副總統、民主黨總統候選人卡馬拉‧哈里斯（Kamala Harris）很可能會採取類似的策略。

在王毅會晤後，沙利文還將在周二和周三會晤更多中國高層官員。會談議題涉及中東和烏克蘭局勢、中國對台灣和南海的領土要求以及貿易等問題上存在的分歧。

美聯社的報導分析認為，沙利文此行意欲達到的目的有限，即維持在2022-2023年間中斷了大半年之後才得以恢復的美中高層溝通。

美方希望把軍方之間的會談擴大到戰區司令部一級。華盛頓希望此舉能防止在台灣海峽等特定地區發生衝突。美國還希望中國在國內採取更多行動，制止可被製成芬太尼的化學品的生產，並就人工智慧的安全标准達成共識。

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為峰會鋪路

北京則計劃對美國對一系列製成品徵收關稅和針對中國晶片製造商的出口管製表示不滿，並強調其對台灣的主權要求。

儘管沙利文與中方的會談可能會為拜登與中國領導人習近平的最後一次峰會奠定基礎，但預計不會有重大宣佈。

在今年11月美國總統大選過後，拜登和習近平有兩個在國際會議場合會面的機會，分別是在巴西舉行的二十國集團領導人峰會和在秘魯舉行的亞太經合組織峰會。

中國社科院的中美關係專家陸翔對《南華早報》表示，兩人再次舉行峰會的可能性"非常高"，"如果他不來，他將成為幾十年來唯一一位從未訪問過中國的美國總統。這對他來說是個遺憾。"

中國人民大學國際關係學教授時殷弘則認為，拜登的任期即將結束，不太可能代表下一屆美國政府做出任何承諾。

（路透社、美聯社、法新社）

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