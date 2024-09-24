王文濤訪歐後 中歐電動汽車關稅爭議有何進展？

儘管中歐之間新近有「建設性的對話」，但中國產電動汽車關稅事宜仍未解決。中國「點對點」的反制措施目前看來似乎僅在西班牙奏效。儘管德國總理肖爾茨反對關閉市場，但能否爭取到足夠歐盟成員國阻止關稅，專家還是認為可能性不大。

（德國之聲中文網）中國商務部長王文濤與歐盟貿易專員多姆布羅夫斯基上周（9月19日）在布魯塞爾的會晤，起因是歐盟7月宣佈對進口中國電動汽車加徵最高36%的關稅。

去年展開反補貼調查後，歐委會表示，中國廣泛存在的國家補貼對中國汽車製造商提供了不公平的競爭優勢，違反了公平競爭原則。

北京對歐盟的調查結果表示反對。王文濤上周三訪歐期間向商界表示，中國當然會堅持到磋商的最後時刻。

多姆布羅夫斯基則在X平台表示，雙方同意「尋找有效、可行、符合世貿組織規定的解決方案」。

歐盟貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）向德國之聲表示，技術團隊目前正緊鑼密鼓地討論此事。

正在制定妥協方案？

媒體報導稱，歐盟可能願意降低對中國電動汽車加徵關稅的規模。路透社引述相關談判的知情人士稱，特斯拉的稅率可能從目前的9%降至7.8%，比亞迪17%的稅率不變，吉利據稱會從19.3%降至18.8%，最高稅率將適用於上汽以及其它不配合歐盟的公司。

然而，在王文濤看來，這一關稅水準仍然過高。他離開布魯塞爾時，歐盟承諾，如果他有價格或數量上更好的提議，雙方將再度會晤。多姆布羅夫斯基表示，雙方同意重新審視價格。

在與歐盟官員會晤前，這位中國商務部長首先訪問了柏林和羅馬，顯然希望說服這兩個汽車製造大國的政府。

義大利總理梅洛尼儘管希望改善與中國關係，但仍堅定支持提高電動汽車關稅 圖片來源： Filippo Attili/Chigi Palace Pr/Zuma/IMAGO

中國點對點反制 哪國讓步？

而自歐盟開始對中國汽車製造商的價格政策展開調查後，北京以反制措施威脅。中國政府提出對數種歐盟產品提高關稅，警告雙邊貿易可能面臨後果。

榮鼎集團高級顧問巴爾金（Noah Barkin）認為，北京可能會加大努力，爭取歐盟成員國的支持。歐盟原定9月25日就此舉行投票，現被推遲。他向德國之聲表示：「這將包括威脅反制以及承諾加大對一些成員國投資。」

與此同時，中國政府對進口歐洲豬肉、白蘭地和乳製品展開反補貼調查。此舉被視為特別是對法國的懲罰，因該國強烈支持關稅的立場。中國乳製品行業也要求政府調查進口歐洲乳酪、奶油和牛奶。中國認為，歐盟補貼給予了歐盟農民在中國市場上的不公平競爭優勢，傷害中國本土乳製品工業的利益。

據歐盟數據，中國是歐盟乳製品第八大出口市場，去年的貿易額為17億歐元。義大利、荷蘭、丹麥和法國是歐盟最大的對華乳製品出口國。

儘管中國採取點對點的反制措施，義大利外長塔亞尼表示，該國政府支持歐盟在電動汽車關稅上的立場。

西班牙則表現出更為讓步。榮鼎集團另一名經濟師塞巴斯蒂安（Gregor Sebastian）向德國之聲表示：「西班牙擔心豬肉關稅將損害該國相關行業。」

西班牙首相桑切斯新近訪問北京即表示，他將敦促歐委會「重新考慮」加徵電動汽車關稅事宜。

而中國希望能獲得其歐盟最大貿易夥伴國德國的支持。

德國總理肖爾茨表示，該國政府無意「向外國企業關閉我們的市場，因為我們也不希望本國企業遇到這樣的情況」。今年夏天歐盟的一次無約束力投票中，德國因此投了棄權票。

德國寶馬、賓士和大眾等汽車製造商也擔心在中國生產的電動汽車也被加徵歐盟進口關稅，從而變得更昂貴。此外，貿易爭端激化也可能影響其在華銷售。中國是德國汽車工業最大的外國市場。

不過，塞巴斯蒂安認為，德國三黨聯合政府對關稅一事仍有分歧。經濟部長哈貝克在王文濤訪問柏林後的聲明中也指出電動汽車市場公平競爭條件的重要性。

王文濤訪問柏林期間，從經濟部長哈貝克獲得混合的訊號 圖片來源： Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

歐盟成員國表決將近

巴爾金表示：「我們知道德國總理反對關稅，並作出最後的努力呼籲其它國家政府阻止關稅。」但巴爾金補充說，要獲得足夠的反對意見，來阻止關稅措施，看上去不大可能。

「西班牙看來改變了立場，但法國、義大利、波蘭和荷蘭仍支持歐委會立場」，他向德國之聲表示。

歐委會的關稅提議可被27個成員國多數否決--即15個國家，代表歐盟65%的人口。專家認為，即便是德國這樣在政治上舉足輕重的成員國，可能也難以實現這一點。

但巴爾金認為，將電動汽車關稅爭端轉化為一場嚴重的貿易衝突，這不符合北京的利益。「中國經濟困難、美國對中國產品關閉市場的情況下，北京需要確保歐洲市場仍對其產品保持開放。如果反應過於激烈，可能會傷及自身。」

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