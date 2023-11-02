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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

狂歡節

德國嘉年華狂歡，Karneval, 在德國萊茵河地區比較盛行，從11月11日開始，到2月，3月結束，高潮是」玫瑰星期一「。

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深度報導

2023年10月31日晚間，上海萬聖節街頭狂歡中的一幕

客座評論：暗夜中的白紙運動與彩色的萬聖狂歡

客座評論：暗夜中的白紙運動與彩色的萬聖狂歡

上海，這近代中國現代化歷程的產兒，別號 「魔都」的城市，剛剛通過萬聖節前夜的狂歡，又展示了一次其與眾不同的「魔力」，展現了當下沉悶壓抑悲切的中國社會的另一個面相，一個意味深長的文化圖景。
政治2023年11月2日
Illustration | Japan und China

德語媒體：安倍之死與中國的網路狂歡

德語媒體：安倍之死與中國的網路狂歡

日本前首相安倍晉三遇刺的消息，在中國社群網站裡引發了一場民族主義的「狂歡」。相比之下，中國官方則顯得低調溫和，中國黨和國家領導人習近平也致函安倍遺孀表示哀悼。
媒體2022年7月13日
Deutschland Corona-Pandemie | Weihnachtsmarkt in Köln

禁止狂歡？硬核封城？德政壇醞釀新防疫政策

禁止狂歡？硬核封城？德政壇醞釀新防疫政策

德國政府新組建的新冠防疫專家委員會預計，新變種「奧密克戎」引起的新一波感染將會席捲而來，建議盡快在全德國範圍內通過並實施限制社交接觸的措施。
社會2021年12月20日
Karnevalsauftakt - Düsseldorf

疫情陰影下走入狂歡季

疫情陰影下走入狂歡季

每年11月，德國一些狂歡節氣氛濃厚的地方就進入了「第五季」。今年的狂歡季開始之時，全德國疫情飆升。渴望相聚的人們，還能歡樂起來嗎？
社會2021年11月11日6 張圖
external

受夠防疫禁令 數百民眾巴黎狂歡

受夠防疫禁令 數百民眾巴黎狂歡

隨著天氣轉暖，一些法國民眾按耐不住，在巴黎一公園內聚會狂歡，違反防疫禁令。安保人員趕到現場驅散人群。
健康2021年4月27日01:18 分鐘
Frankreich | Rennes | Silvesterparty trotz Ausgangssperre

2500人非法狂歡  法國檢方展開調查

2500人非法狂歡  法國檢方展開調查

法國西北部有2500多人無視宵禁，聚眾舉行跨年狂歡，並與試圖阻止活動的警方發生衝突。檢方已就相關違法行為展開調查。
社會2021年1月2日
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