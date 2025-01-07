特魯多回應川普再提議加拿大成為「第51州」

再次當選美國總統後不久，川普在海湖莊園的一次晚宴上向特魯多提出過這個建議，曾引起一片哄笑。

（德國之聲中文網）川普在他自己的社交平台Social Truth發文寫道：「許多加拿大人熱愛成為第51個州。美國無法再承受與加拿大為維持生存所需的巨額貿易逆差和補貼。特魯多知道這一點，所以辭職了。」

「如果加拿大與美國合並，就不會有關稅，稅率也會大幅降低，而且他們會完全不受俄羅斯和中國船隻的威脅。兩國攜手，將會成為一個多麼偉大的國家!!!」

特魯多隨後在社群媒體X上發文表示：「加拿大毫無可能成為美國的一部分。我們兩國的勞工跟社區因為是彼此最大的貿易和安全夥伴中而受益。」

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）也稱川普的言論「表明了他完全不瞭解加拿大如何成為一個強大的國家……面對威脅，我們永遠不會退縮。」

川普去年11月再度當選美國總統。此後，在海湖莊園的一次晚宴上曾對杜魯多提出這個建議，引起現場一片哄笑。自此以後，川普多次在社群網站上將杜魯多稱為「加拿大州州长”。

特魯多周一（1月6日）宣佈辭去自由黨黨魁職務，但將留任總理職務直到自由黨選出新領袖。

現年53歲的特魯多2015年11月上任，兩度獲得連任，其任期接近10年。大約兩年前，他的支持率因民眾對房價高漲的憤怒而持續下滑。最新的民意調查顯示，自由黨在今年秋天的大選中將慘敗給目前在野的保守黨。加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）去年12月中遞出辭呈，原因是與特魯多就應對川普的關稅威脅存在分歧。

(通訊社)

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