特斯拉柏林超級工廠擴建獲批

德國當局批准電動汽車製造商特斯拉對其在柏林附近的超級工廠進行擴建。擴建計劃引發了當地居民對環境污染的擔憂而一度遭到抵制。

（德國之聲中文網）美國電動汽車巨頭特斯拉柏林超級工廠擴建計劃已獲當地環保部門頒發臨時許可。該項目此前因環保問題引發當地居民的抗議，擴建計劃一度受阻。

工廠位於布蘭登堡州格林海德（Grünheide）附近，距離柏林東南方向9公里（5.6英裡）左右，是特斯拉在歐洲唯一的超級工廠。

特斯拉希望通過工廠擴建，將產能從每年約50萬輛提高到100萬輛。

根據特斯拉最初的計劃，擴建需砍伐超過100公頃森林。當地居民舉行公投，反對大規模擴建。特斯拉其後對擴建項目進行了縮減，包括放棄了新建貨運站的計劃。

特斯拉可"自擔風險"開始施工

布蘭登堡州環境部表示，雙方進行了積極的談判。儘管尚未頒發正式建設許可，但特斯拉可以"自擔風險"開始施工建設。

獲批的擴建計劃包括鋪設新的地下線路、建造新的樓梯間以及在屋頂安裝太陽能電池板。

計劃還包括為新車建造一個新的"瀝青物流區"，以及新建一個更大的生產廠房。

位於布蘭登堡州的特斯拉歐洲超級工廠於2022年3月22日正式投產，是特斯拉在歐洲的第一間超級工廠，擁有約12500名員工。今年特斯拉宣佈將在全球裁減超過10%的員工，其中德國超級工廠將被裁去400個工作崗位。

今年3月，特斯拉工廠附近的電力供應遭遇襲擊，導致工廠停電停產。此事引發了德國政界高層的公開譴責，因其擔心馬斯克可能考慮將工廠遷出。

今年5月，抗議特斯拉擴建計劃的氣候活動人士試圖闖入特斯拉廠區，在被攔截時與警方發生衝突。

裁員寒氣席捲特斯拉德國超級工廠 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(德新社，法新社)

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