牢獄裡的俄羅斯記者：人滿為患、臭蟲作伴

曾經為德國之聲工作的兩位俄羅斯記者透露了他們所在俄看守所的惡劣情況。兩人由於支持普丁的政敵、已故反對派領袖納瓦爾尼的組織而在莫斯科候審。

（德國之聲中文網）被指控支持俄羅斯「極端主義組織」的記者加波夫(Konstantin Gabow) 和卡瑞林(Sergei Karelin)透露了他們在莫斯科受審前拘留的遭遇。10月初，兩人被轉押至莫斯科聯邦監獄局第一看守所（Matrosskaya Tishina，也被稱為水手寂靜看守所）。該機構的情況在人權組織中臭名昭著。

加波夫在一封信中寫道：「牢房人滿為患，我和另一名囚犯睡在地上。」DW取得了該信副本。他提到：「由於空間不足，白天我們只能坐在沒有靠背的長椅上。床墊、毛毯和枕頭都破舊不堪，而且還有臭蟲。這裡的氣氛很壓抑。」

加波夫在信中繼續說道：「感覺就像被關在地窖裡，(只有)房間上方有一扇小窗。」

在今年4月被捕前，他是路透社的製片人，過去他也曾為DW莫斯科辦公室工作。

毫無隱私可言

曾在莫斯科為美聯社和DW工作的攝影師卡瑞林也提到了惡劣的監獄條件。這位記者在給俄羅斯媒體《新報》（Novaya Gazeta）的信中寫道：「我被轉到246號牢房，八個人四張床。」沒有床位的囚犯都睡在「中間有洞的折疊床上」。

他說：所有人都「緊挨著彼此，一個人的頭緊挨著另一個人的腳」。卡瑞林也提到在牢房雷根本「毫無隱私」。此外，他還寫道：「這間牢房裡的被拘留者罪名都很嚴重，其中包含了叛國罪。但這裡的人大多都很年輕。」

被控「參與極端主義組織」

卡瑞林的律師特圖奇娜（Katerina Tertuchina）將拘留條件形容為「酷刑」。她表示，在這種情況下，她的當事人無法為審判做準備。

加波夫、卡瑞林和另外兩名記者——法芙絲卡雅（Antonina Favorskaya）和克裡格（Artyom Kriger） 都被指控「涉嫌參與『極端主義組織』」。

出庭受審的法芙絲卡雅 圖片來源： Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

其中抱括被控支持已故反對派政治人物納瓦爾尼的團隊，為其YouTube頻道製作照片和影片素材。如果罪名成立，他們將面臨六年監禁。

納瓦爾尼去世後，其YouTube頻道「Navalny LIVE」仍由「反腐敗基金會」(FBK) 的員工管理。該基金會是納瓦爾尼建立的一個非營利組織，被俄羅斯當局視為「極端」團體。

2024年2月16日，納瓦爾尼死於「極地狼」（Polar Wolf）監獄。在他的葬禮之後，法芙絲卡雅記錄了人們如何在墓地獻花，隨後在3月17日前往墳場時被捕。一個月後，卡瑞林和加波夫被逮捕；克裡格也在六月被捕。

普丁的死對頭納瓦爾尼何許人也? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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