牢獄裡的俄羅斯記者：人滿為患、臭蟲作伴

牢獄裡的俄羅斯記者：人滿為患、臭蟲作伴2024年10月19日
（德國之聲中文網）被指控支持俄羅斯「極端主義組織」的記者加波夫(Konstantin Gabow) 和卡瑞林(Sergei Karelin)透露了他們在莫斯科受審前拘留的遭遇。10月初，兩人被轉押至莫斯科聯邦監獄局第一看守所（Matrosskaya Tishina，也被稱為水手寂靜看守所）。該機構的情況在人權組織中臭名昭著。
加波夫在一封信中寫道：「牢房人滿為患，我和另一名囚犯睡在地上。」DW取得了該信副本。他提到：「由於空間不足，白天我們只能坐在沒有靠背的長椅上。床墊、毛毯和枕頭都破舊不堪，而且還有臭蟲。這裡的氣氛很壓抑。」
加波夫在信中繼續說道：「感覺就像被關在地窖裡，(只有)房間上方有一扇小窗。」
在今年4月被捕前，他是路透社的製片人，過去他也曾為DW莫斯科辦公室工作。
毫無隱私可言
曾在莫斯科為美聯社和DW工作的攝影師卡瑞林也提到了惡劣的監獄條件。這位記者在給俄羅斯媒體《新報》（Novaya Gazeta）的信中寫道：「我被轉到246號牢房，八個人四張床。」沒有床位的囚犯都睡在「中間有洞的折疊床上」。
他說：所有人都「緊挨著彼此，一個人的頭緊挨著另一個人的腳」。卡瑞林也提到在牢房雷根本「毫無隱私」。此外，他還寫道：「這間牢房裡的被拘留者罪名都很嚴重，其中包含了叛國罪。但這裡的人大多都很年輕。」
被控「參與極端主義組織」
卡瑞林的律師特圖奇娜（Katerina Tertuchina）將拘留條件形容為「酷刑」。她表示，在這種情況下，她的當事人無法為審判做準備。
加波夫、卡瑞林和另外兩名記者——法芙絲卡雅（Antonina Favorskaya）和克裡格（Artyom Kriger） 都被指控「涉嫌參與『極端主義組織』」。
其中抱括被控支持已故反對派政治人物納瓦爾尼的團隊，為其YouTube頻道製作照片和影片素材。如果罪名成立，他們將面臨六年監禁。
納瓦爾尼去世後，其YouTube頻道「Navalny LIVE」仍由「反腐敗基金會」(FBK) 的員工管理。該基金會是納瓦爾尼建立的一個非營利組織，被俄羅斯當局視為「極端」團體。
2024年2月16日，納瓦爾尼死於「極地狼」（Polar Wolf）監獄。在他的葬禮之後，法芙絲卡雅記錄了人們如何在墓地獻花，隨後在3月17日前往墳場時被捕。一個月後，卡瑞林和加波夫被逮捕；克裡格也在六月被捕。
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