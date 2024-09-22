牆外文摘： 「房屋養老金」的問題在哪裡？

有評論認為，中國「房屋養老金」制度的問題不在於政策覆蓋規模大小，而在於中國政府的徴税和業主委員會的籌款具有截然不同的政治性質——前者是在給公權力充權，而後者則是在踐行基層自治。

（德國之聲中文網）中國政府表示將研究建立「房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度」。總部位於華盛頓的媒體《歪腦》發表文章《「房屋養老金」是福利還是變相徴税？私有的權力無法保障資金的公用》，作者雷樂天指出，從美國、日本等國際經驗看，房屋檢修費一般由業主繳給業主委員會支配，而不是以「房屋養老金」的名義交給政府承擔。覆蓋十四億多人的全民房屋檢修計劃，大概的確是一項古今中外所未有的制度設計。

作者認為，該制度的問題不在於政策覆蓋規模大小，而在於中國政府的徴税和業主委員會的籌款具有截然不同的政治性質——前者是在給公權力充權，而後者則是在踐行基層自治。問題不在於民眾不願掏錢，而在於為何掏錢，又如何保證錢的去處——是為房屋作為消耗品的技術問題買單，還是什麼不可知的人為因素在從中作梗；問題也不在於權力機構的規模大小——社區還是國家，而在於權力機構的政治性質——他們可以監督、撤換的權力機構，還是權力機構可以隨時將槍桿子對准他們。

文章說，對於中國歷史上「家天下」模式中的臣民而言，納稅是天經地義的，但對朝廷如何使用這筆錢卻無權置喙。雖然辛亥革命早已以共和制取代了君主制，但卻未能實現其「公天下」的理想，國家權力仍為某種程度上的私有，只是君主制的「私天下」形式是「家天下」，那麼共和制的「私天下」形式就是「黨天下」。同樣地，「黨天下」的老百姓有義務納稅，卻沒有與納稅相對應的權利，特別是「無代表不納稅」的政治權利，包括對公共財政收支情況的知情權、發言權和問責權。

「2758號決議文現形記」

在澳洲、荷蘭國會近日相繼通過「聯大第2758號決議文不涉台灣主權」動議，以及美國政府多次公開反對中共誤導2758號決議文後，民進黨立院黨團提出同樣內容，希望能成為國會共同決議文，但台灣的在野黨明確拒絕簽署該份決議文。台灣《上報》發表文章《反對這個「排我納匪」案有什麼困難？》，作者陳嘉宏援引法國裡昂政治學院學者高格孚（Stéphane Corcuff）的論證指出，2758號決議文是聯合國最荒謬的決議，這決議從未提及中華民國或台灣，中華民國合法性毋庸置疑。陳嘉宏說，他這種有別於「台灣地位未定論」，並強調「中華民國一直合法存在」的看法，其實相當接近戰後一甲子傳統國民黨人的論述。只是，這些國民黨人一聽到反對2758號決議文就生怕激怒中共，四處走避，早已把他們以前念茲在茲的「反對排我納匪案」完全拋諸腦後。

文章說，過去20年來，共產黨有計劃地將這種兩岸的主權鬥爭引導成為台灣內部的統獨大戰與藍綠對抗，從而分化台灣內部；如今看到這場「2758號決議文現形記」，顯見共產黨的統戰工作的確卓然有成。

藏人學習自己語言和文化的權利

時政節目《不明白播客》邀請加拿大研究藏地教育的專家、藏族活動家嘉洛討論中國政府最近關閉位於青海省果洛州的吉美堅贊民族職業學校事件及相關問題。

嘉洛認為，中共現在利用大漢族主義的情緒和共產黨自己的理念在對藏人一統化。自從習近平第二任期上來以後，他基本上反對民族的多元化和文化的多元化。他制定了一個國家、一個民族、一個語言、一個文化的政策，而且強力地推行國家通用語言文字。他通過不同的政府階層去強力實施這個政策。

主持人袁莉指出，在中國央視的宣傳片裡面，一位藏族學生在報導裡說，在國內我們可以說我們是藏族人，在國外我們會說的肯定只有一個，會說我們是中國人，我們是中華民族。嘉洛回應說，這是官方媒體添加進去的宣傳。至於中華民族這個概念，他看不出裡麵包含其他民族。如果說中華民族涵蓋了這些民族，他們應該有相應的權利和平等的政策，有學自己語言和文化的權利。國家有責任去提供這種平台。不能通過學校教育的手段進行強制性的同化。

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