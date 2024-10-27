牆外文摘：馬蘭花開的地方，中國原爆試驗的驕傲？

有文章指出，核電的殖民性在全球範圍內展開，用以維持等級制度和帝國秩序。隨著中國在全球資本主義秩序中的地位上升，這個曾立志領導從亞洲到非洲的反殖民鬥爭的國家，正在重演它所批判的西方列強的殖民支配和剝削模式。

(德國之聲中文網）今年10月16日是中國首次原子彈爆炸試驗60周年。位於美國的中國問題研究網站「中參館」（China File）發表文章《馬蘭花開的地方》（Where the Malan Blooms），核物理專家及政治評論作者程揚揚（Yangyang Cheng）寫道，在中國第一次核試驗的標誌性圖片中，煙柱和灰燼填滿了整個畫面。蘑菇雲似乎無中生有地佔據了一個沒有歷史、超越時間的空間。然而，要理解核彈的真正本質——它不是一個保護盾牌，也不是制衡外敵的利劍，而是一種對國內他者的帝國統治和殖民剝奪的工具——必須把視線移開表面的壯觀景象，去關注畫面之外的東西，聆聽那些在狹隘民族主義的歡呼聲中被強行壓制的聲音。這意味著回到馬蘭花綻放的土地（新疆），回到那個被用來指代國家暴力之前的花朵的名字。

文章指出，1985年12月12日，成千上萬的維吾爾族學生在新疆首府烏魯木齊走出校園，聚集在市中心的人民廣場，呼籲停止在羅布泊的核試驗，並提出了在家鄉實現真正自治的訴求。抗議活動迅速蔓延到新疆的其他城市，到了新年，北京、上海和南京的維吾爾族學生也走上了街頭。隨後，當局將反核示威定性為「分裂主義」。然而，審查制度無法抹去核污染的影響，民族團結的口號也無法恢復這片土地。1989年春天，當天安門廣場的學生示威者聚集，民主抗議活動在全國範圍內蓬勃發展時，100多名鈾礦工人在烏魯木齊進行了靜坐，以抗議惡劣的工作條件。1993年，在羅布泊附近爆發了另一場大規模抗議活動。

文章指出，中共已放棄其社會主義革命使命，擁抱全球市場，鈾不再是與核彈相關的特殊物質，而是可以定價和交易的普通商品。核電的殖民性在全球範圍內展開，用以維持等級制度和帝國秩序。隨著中國在全球資本主義秩序中的地位上升，這個曾立志領導從亞洲到非洲的反殖民鬥爭的國家，正在重演它所批判的西方列強的殖民支配和剝削模式。

作者認為，原子彈的扭曲邏輯也殖民了其擁有者的心智。爆炸撕裂了大地，也破壞了道德結構。放射性塵埃污染了空氣、水和人類社會的基礎。核彈試驗已經讓未來幾代人受害，並囚禁了我們的集體想像力。我們為一個國家的安全而犧牲了整個人類的安全。權力被強者極端壟斷。民主權利在追求更快的殺戮手段過程中被典當。當世界徘徊在核毀滅的邊緣，各國繼續瘋狂地進行致命殺人武裝競賽時，以保衛國家之名而生產的有毒廢物將超過地球上任何一個政體的存續時間，並成為我們這個物種的最終遺產。

台灣公投：核廢料比鄰40年 蘭嶼人的真實告白 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「聯合利劍」演習，實戰中不可能出現的位置部署

台灣「風傳媒」發表文章《澄清共軍「聯合利劍」演習所造成的錯誤印象》，作者揭仲指出，從2022年8月2日美國前聯邦眾議院議長裴洛西訪台以來，中共軍隊已發動四波大規模對台針對性軍事演習。這四波演習雖然都是從武力犯台作戰各階段中，挑選相關課目讓部隊進行實兵演練；但在演習設計上，共軍演習策劃單位可能是為實現政治目的、擴大演習的能見度與威嚇效果，將若干實戰狀況下，不太可能發生的狀況納入，以致讓外界對日後若共軍武力犯台時的用兵方式產生誤解，歷次軍演的演習區並非戰時共軍實際位置。

例如，2024年5月23日至24日的「聯合利劍－2024A」，與2024年10月14日的「聯合利劍－2024B」這二次軍演中的「演習區」，不太可能是共軍武力犯台，或對台實施封鎖、隔離時，海空兵力實際部署的位置；因為這些演習區幾乎都位在台灣本島的岸置反艦飛彈，與陸基防空飛彈的有效射程範圍內。若共軍在武力犯台初期、國軍聯合作戰指揮機制還十分完備時，就派大批海空兵力進入這些「演習區」來執行「聯合封鎖作戰」，只會讓國軍獲得殺傷共軍海空兵力的絕佳機會，使共軍根本無法達成切斷台灣對外海空交通之目的。

作者指出，雖然共軍的「聯合利劍－2024B」演習，政治表態與武力威嚇的意味濃厚；但整個軍演的過程，還是可看出共軍從2018年年初推動實戰化軍事訓練後，在對台軍事準備上的進步。包括在短短13小時內創下單日出動153架次軍機、34艘次軍艦與公務船的最高紀錄，遼寧號航艦戰鬥群在2天內起降艦載機多達140架次、東部戰區可快速出動的應急部隊數量增加，與共軍能在短

時間內派遣一定規模海空兵力抵達指定位置等。這些現象，使「聯合利劍－2024B」演習雖然在規劃上，具備濃厚的政治考量，但背後所透露的軍事威脅程度依舊令人無法小覷。

賴清德國慶演說：盼中國和台灣一起承擔國際責任，維護區域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中共頻頻違背承諾，教宗方濟各吃了秤坨鐵了心？

梵蒂岡與中共於2018年簽署的主教任命臨時協議在10月22日到期時再度續約，打破先前續約兩年的慣例，這次延長為四年。台灣「上報」發表文章《梵中續約，中共統治下的北京教區血淚史》，作者鄭傑憶指出，教廷期待協議能夠更加穩固，最理想狀態是調整一些協議內容後轉為永久，但現實中的北京難以達成教廷的要求，很可能兩方在相互妥協後，將原本短暫的兩年加倍延長為四年。決心敲開中國大門的方濟各已經高齡88歲，未來四年將是鞏固他的中國政策遺產的關鍵。

作者認為， 中國愛國教會的歷史是一部分裂天主教會的歷史，也是一部中共打壓宗教失敗的歷史。將近七十年的箝制威嚇利誘，不僅非官方主教忠於教宗，官方主教也想盡辦法私下得到教宗的承認，在2018年的協議簽署前，近九成官方主教與教宗共融。

文章說，2018年的主教任命臨時協議簽署後，六年來不缺中共打壓教會、違背承諾的行為，還有對香港的箝制、對台灣的威嚇，但教宗方濟各吃了秤坨鐵了心持續對話之路，對北京釋出無比耐心與善意，但前途崎嶇難料，他的信仰堅定，相信難行要行。

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