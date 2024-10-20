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牆外文摘：諾貝爾文學獎、光州事件與六四屠殺

2024年10月20日

有評論指出，韓江獲得諾貝爾文學獎之後，韓國社會沒有人用「只有出賣祖國才能獲得諾貝爾文學獎」這句話來把她推上輿論的風口浪尖，沒有人給她扣上「韓奸」、「賣國賊」、「反動文人」的帽子。

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韓國作家韓江（Han Kang）榮獲2024年諾貝爾文學獎
韓國作家韓江（Han Kang）榮獲2024年諾貝爾文學獎圖片來源： Alastair Grant/AP/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）台灣"上報"發表文章《韓江若是中國人，就是韓奸、賣國賊、反動文人了》，作者何與懷指出，在自由的環境中，韓國的知識分子，韓國的作家藝術家，充分發揮對社會的責任感。他們為沉重的歷史痛徹心扉。他們為逝去的故人、受傷的同胞、多災多難的民族吶喊。他們直面歷史創傷。韓國文學藝術作品，不僅不避諱歷史上的敏感事件，還會大書特書。關於1980年光州民主運動的作品，除韓江的小說《少年來了》外，電影電視劇等其他作品據統計就有上百部。

這種"敢言"，正是韓國文化事業繁榮昌盛取得輝煌成就的重要因素。而這種"敢言"，又得到全社會的認同。10月10日韓江榮獲2024年諾貝爾文學獎的消息傳來，韓國民眾紛紛表達了興奮之情和致敬之意，沒有人用"只有出賣祖國才能獲得諾貝爾文學獎"這句話來把韓江推上輿論的風口浪尖，沒有人給她扣上"韓奸"、"賣國賊"、"反動文人"的帽子。

文章說，中國"六四"是一個悲壯的歷史篇章，跟韓國光州事件相比，它的規模更大，它的悲情更為壯烈。但是，如果說光州事件的血沒有白流，它直接孕育了韓國的民主化，催生了如今的民主議會制度；非常不幸，中共當局走的顯然是另外一條路子。所有有關"文革""六四""反右"……這些涉及中共歷史錯誤的重大事件，不能研究，不能描寫，甚至不能提及。今天中國，在思想和表達都被壓抑的環境中，人文凋敝，難有優秀的文學藝術作品誕生。如果哪個作家今天還企圖在作品中"直面歷史創傷"，下場將不堪設想。

 

政治創傷：東亞諸國的命運交織

 

新加坡"端傳媒"發表文章《諾獎作家韓江：肉體即政治所在，"記住這一切"之艱難》，作者朱宥勳認為，韓江的小說主要環繞著韓國的政治創傷與女性處境兩個主題展開，光看關鍵詞並不新奇，但她卻能在大題目裡精耕細作，讓讀者體驗到深邃，而不是標籤與教條。韓江的《少年來了》描寫"光州事件"、《永不告別》描寫"濟州四‧三事件"，正是回應自身與親族的生命傷痕。

文章指出，韓江時常將韓國本身的政治創傷，放置在東亞的脈絡來處理。《永不告別》更是並置了濟州島、台灣和沖繩，小說中談論濟州島因鎮壓而死的三萬人時說到："台灣也有三萬人被殺害，沖繩是十二萬人。"這些並置段落篇幅不長，但精巧展示了東亞諸國的命運交織，使這些作品既屬於韓國、也不只是韓國。

韓江的作品近年賴陸續被譯成中文、英文等
韓江的作品近年賴陸續被譯成中文、英文等，令這位女作家逐漸成長為當代韓國文壇最具國際影響力的作家之一圖片來源： Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

女性寫作：對於父權文化的反抗

 

《紐約時報》發表文章《反抗父權和厭女文化：諾獎作家韓江與"韓女文學"》，記者Motoko Rich指出，儘管韓江的獲獎被廣泛譽為韓國文化的最高成就，韓江和這些女作家所代表的卻是對韓國文化的一種反抗，這種文化仍然深深根植於父權、時有厭女表現的觀念。對她和其他韓國女作家來說，寫作"是一種異見和反抗的形式"。

 

文章指出，韓江的寫作靈感來自韓國歷史上"人類暴力"引發的問題。她說，她說，《素食者》的一個重要元素--她對肉類消費的"負罪感"與她的家鄉光州發生的大屠殺有關。在談到《少年來了》的寫作過程時，她說："我在寫這本書時最常感受到的是痛苦，一種勢不可擋的痛苦。寫這本小說的時候，我幾乎每天都在哭。"上周五，韓江的小說家父親、84歲的韓升源告訴韓國記者，因為（烏克蘭和中東）更大範圍的暴力，他的女兒決定不召開新聞發布會談論諾貝爾獎。

 

 

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

 

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呂恆君
評論
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