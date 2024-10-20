牆外文摘：諾貝爾文學獎、光州事件與六四屠殺

有評論指出，韓江獲得諾貝爾文學獎之後，韓國社會沒有人用「只有出賣祖國才能獲得諾貝爾文學獎」這句話來把她推上輿論的風口浪尖，沒有人給她扣上「韓奸」、「賣國賊」、「反動文人」的帽子。

（德國之聲中文網）台灣"上報"發表文章《韓江若是中國人，就是韓奸、賣國賊、反動文人了》，作者何與懷指出，在自由的環境中，韓國的知識分子，韓國的作家藝術家，充分發揮對社會的責任感。他們為沉重的歷史痛徹心扉。他們為逝去的故人、受傷的同胞、多災多難的民族吶喊。他們直面歷史創傷。韓國文學藝術作品，不僅不避諱歷史上的敏感事件，還會大書特書。關於1980年光州民主運動的作品，除韓江的小說《少年來了》外，電影電視劇等其他作品據統計就有上百部。

這種"敢言"，正是韓國文化事業繁榮昌盛取得輝煌成就的重要因素。而這種"敢言"，又得到全社會的認同。10月10日韓江榮獲2024年諾貝爾文學獎的消息傳來，韓國民眾紛紛表達了興奮之情和致敬之意，沒有人用"只有出賣祖國才能獲得諾貝爾文學獎"這句話來把韓江推上輿論的風口浪尖，沒有人給她扣上"韓奸"、"賣國賊"、"反動文人"的帽子。

文章說，中國"六四"是一個悲壯的歷史篇章，跟韓國光州事件相比，它的規模更大，它的悲情更為壯烈。但是，如果說光州事件的血沒有白流，它直接孕育了韓國的民主化，催生了如今的民主議會制度；非常不幸，中共當局走的顯然是另外一條路子。所有有關"文革""六四""反右"……這些涉及中共歷史錯誤的重大事件，不能研究，不能描寫，甚至不能提及。今天中國，在思想和表達都被壓抑的環境中，人文凋敝，難有優秀的文學藝術作品誕生。如果哪個作家今天還企圖在作品中"直面歷史創傷"，下場將不堪設想。

政治創傷：東亞諸國的命運交織

新加坡"端傳媒"發表文章《諾獎作家韓江：肉體即政治所在，"記住這一切"之艱難》，作者朱宥勳認為，韓江的小說主要環繞著韓國的政治創傷與女性處境兩個主題展開，光看關鍵詞並不新奇，但她卻能在大題目裡精耕細作，讓讀者體驗到深邃，而不是標籤與教條。韓江的《少年來了》描寫"光州事件"、《永不告別》描寫"濟州四‧三事件"，正是回應自身與親族的生命傷痕。

文章指出，韓江時常將韓國本身的政治創傷，放置在東亞的脈絡來處理。《永不告別》更是並置了濟州島、台灣和沖繩，小說中談論濟州島因鎮壓而死的三萬人時說到："台灣也有三萬人被殺害，沖繩是十二萬人。"這些並置段落篇幅不長，但精巧展示了東亞諸國的命運交織，使這些作品既屬於韓國、也不只是韓國。

韓江的作品近年賴陸續被譯成中文、英文等，令這位女作家逐漸成長為當代韓國文壇最具國際影響力的作家之一 圖片來源： Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

女性寫作：對於父權文化的反抗

《紐約時報》發表文章《反抗父權和厭女文化：諾獎作家韓江與"韓女文學"》，記者Motoko Rich指出，儘管韓江的獲獎被廣泛譽為韓國文化的最高成就，韓江和這些女作家所代表的卻是對韓國文化的一種反抗，這種文化仍然深深根植於父權、時有厭女表現的觀念。對她和其他韓國女作家來說，寫作"是一種異見和反抗的形式"。

文章指出，韓江的寫作靈感來自韓國歷史上"人類暴力"引發的問題。她說，她說，《素食者》的一個重要元素--她對肉類消費的"負罪感"與她的家鄉光州發生的大屠殺有關。在談到《少年來了》的寫作過程時，她說："我在寫這本書時最常感受到的是痛苦，一種勢不可擋的痛苦。寫這本小說的時候，我幾乎每天都在哭。"上周五，韓江的小說家父親、84歲的韓升源告訴韓國記者，因為（烏克蘭和中東）更大範圍的暴力，他的女兒決定不召開新聞發布會談論諾貝爾獎。

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