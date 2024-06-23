牆外文摘：美俄中更新核測試設施是歷史的倒退

有文章指出，美國、俄羅斯和中國都在對其核測試設施進行現代化改造，這是國際軍備控制的倒退。歷史告訴我們，地球上即使只有一枚核武器，也有發生意外和溝通失誤的可能性，那可能意味著世界末日。

（德國之聲中文網）《紐約時報》發表文章《美俄中會重啟核試驗嗎》，作者指出，核武器不一定要在戰爭中使用才能產生持久影響。20世紀人類試驗了2000多枚核武器，這些試驗對人類、公共衞生和環境造成的影響持續了一代人的時間。美國政府至今沒有清理完幾十年前結束的核試驗所造成的後果，而在今天，重啟核試驗的可能性是真實存在的。

文章說，美國、俄羅斯和中國都在對其核測試設施進行現代化改造。自1996年簽署《全面禁止核試驗條約》以來，這些國家都沒有進行過地下核試驗。但美國和中國從未批准該條約生效，俄羅斯於去年11月撤銷了對該條約的批准，這是國際軍備控制的倒退。

文章指出，位於中國西北部的羅布泊遺址可能發生了最徹底的變化。《紐約時報》去年12月發表了一項調查，詳細介紹了專家們的發現。自2017年以來，僅在主要支持基地就增加或翻新了30多座建築物。中國還鑽探了新的豎井，比起舊的水準隧道網路，能夠承載更大的核試驗。

作者強調，除了核試驗，歷史告訴我們，地球上即使只有一枚核武器，也有發生意外和溝通失誤的可能性，那可能意味著世界末日。在整個冷戰期間，人類幸運地阻止了這種災難的發生。然而我們知道測試的後果，這些錯誤不應該重演。

馬英九：就兩岸關係必須相信習近平 圖片來源： TVBS/AP/picture alliance

馬英九這次願意相信習近平嗎？

台灣"上報"發表文章《這一次，馬英九要不要相信習近平？》，作者陳嘉宏認為，無論是"兩岸互不隸屬"或"中華民國與中華人民共和國互不隸屬"都沒有任何本質上的不同，就如同延續自

過去8年蔡英文政府與賴清德政府也沒有任何兩岸論述上的斷裂。把"中華民國與中華人民共和國互不隸屬"抹成新兩國論，將賴清德形塑成暴沖的兩岸麻煩製造者，能夠離間台灣內部，這都是中共所樂見的。不過，一如中共不會因為蔡英文表示的"善意"而改變其與民進黨政府的互動，中共同樣不會因為賴清德多說或少說了什麼而大動干戈。中共的對台行動完全取決於他對客觀情勢的評估與準備，台灣內部政治的遞嬗與任何的口惠及善意幾乎不會有影響。

文章說，就在藍白陣營指控賴清德的"新兩國論"導致兩岸風聲鶴唳，讓彼此敵意螺旋不斷上升之際，英國《金融時報》竟報導，習近平曾對來訪的歐盟執委會主席馮德萊恩指稱，美國試圖"誘騙"中國攻擊台灣，但他不會上當。連習近平都這麼說了，那一天到晚拿著兩岸兵凶戰危恐嚇台灣人，卻宣稱"就兩岸關係而言，必須相信習近平"的馬英九，這次願意相信習近平嗎？

1979年1月鄧小平訪問美國 圖片來源： CONSOLIDATED PICTURES/AFP

八十年代中美關係的希望與樂觀

英文網站《中國書評》（China Books Review）刊發文章《夏偉談20世紀80年代的中國》，作者何流寫道，20 世紀 80 年代的中國似乎是超現實的，但這個社會和文化開放的窗口確實以某種方式出現了。當時中國正試圖擺脫後共產主義宿命，國內積壓的能量開始爆發。中國問題寫作者和研究學者夏偉（Orville Schell）在各種文章和書籍中敏銳地記錄了那個時代的進步和矛盾。

1979 年鄧小平訪問美國時，夏偉作為《紐約時報》撰稿作者隨行。他回憶說，那是一個不可思議的時刻。儘管華盛頓的大多數人都鄙視共產黨，但當鄧小平到來時，他們都變瘋狂地友好起來。"每個人都在笑。場面非常感人，因為在窒息了幾十年之後，這兩個國家在一起呼吸，互相欣賞，感到充滿希望和樂觀"。夏偉認為，"這就是被習近平扼殺的兩國關係的特質"，因為"他實際上把美國視為敵人"。

夏偉回憶說，回過頭來，我們才能看到胡耀邦是多麼具有實驗精神和開放意識。他允許村級和地方選舉；人們可以真正競選較低級別的職位。胡耀邦基本上把所有的漢人幹部都撤出了西藏，說應該讓西藏人自己管理自己。

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