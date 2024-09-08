牆外文摘：當中國製造的「奶頭樂」風靡全球

有評論認為，相比中共在海外各國設立的「孔子學院」，快手、抖音、微短劇，這些民間野生的東西，取得的大外宣戰果遠遠超越所有人最狂野的想像。這讓中共當局既開心又尷尬。

（德國之聲中文網）台灣「風傳媒」發表文章《「列強竟是我自己」——當中國製造的「奶頭樂」席捲世界》，作者胡又天說，中共自1921年建黨以來，一直對大眾娛樂、流行文化抱著「警惕」和「利用」的功利主義態度，一方面，聲討「靡靡之音」和各種「資產階級的腐朽玩藝」，用「黃色書刊」、「精神鴉片」之類的罪名來將異端往敵我矛盾上掛靠；一方面，高舉「人民群眾正當的精神需求」，並努力組織創作、表演隊伍，而事實上延續著自古以來「寓教於樂」的態度，意圖在去除或者壓制「低級趣味」的前提下，引導群眾的娛樂品味，爭取納入進步與革命的一邊。

後來情況發生了變化。例如，2010年代，抖音問世，席捲世界；這個平台，能比以往所有平台都高效率地，把群眾自己生產、創作的，包括「奶頭樂」（ 泛指能讓人著迷、低成本又能夠使人滿足的低俗娛樂內容）的各種內容推送給群眾，而且這回它不是操於西方跨國資本和一小撮編輯之手，而是中國民間企業和大數據算法來主宰。

圖片來源： CFOTO/picture alliance

作者認為，2004年開始，中共在海外各國設立「孔子學院」作為文化交流與教育機構，十多年下來，成果寥寥，除了場面上跟那些政府、學校做了一堆官樣文章，讓一堆外國佬不吃白不吃地佔了些便宜，遠遠未能達到預想中「推廣中國優秀文化」的目標，而且歐美政客給你貼個「大外宣」的標籤你也洗不掉。然後，相對的，快手、抖音、微短劇，這些民間野生的東西，取得的戰果遠遠超越所有人最狂野的想像。這就讓中共當局既開心，又尷尬：這情況下，可不能扯民間後腿，但也不能承認自己宣傳部門先前政策失敗，更不能去檢討「黨管娛樂」根本上的邏輯問題。

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中國社會的反常現象為何增多？

台灣「上報」發表文章《中國社會反常現象並非局部淺層的》，作者顏純鉤指出，在中國大陸，很多往常視為意外的社會現象，現在每天都在發生，人人都習以為常了。他說，「把中國大陸所有骯髒、下流、殘暴的現象，一件件獨立來看，似乎每個國家都難免，但如果將上上下下裡裡外外所有的非人性、非常規的現象綜合起來看，我們便會發現，現今的中國整體社會，正處在一個廣泛深度的道德敗壞的過程中。官場不堪，民間也惡濁，邪氣充盈，正氣消遁，戾氣暴長，血氣上升」。

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作者認為，一個國家之所以合理存在，基於人民的認同、利益的公平分配，基於政府與民間有共同的訴求，以及生活規則的建立和遵守，當此四者都消失，一個國家將憑什麼生存下去？一個社會少數人的為非作歹不足懼，因為有多數人遵奉的法律去治他，但一個社會如果官民都膽大妄為，全社會惡質化，那就是絕症。文章說，「現在我們看到的，就是一個中共走向崩潰瓦解的過程，這個過程可能長，也可能短，可能有反復，也可能一瀉如注，因為中共已經爛到骨子裡去了，誰也救不了，我們只是在等那個結果而已」。

習近平怎樣決定經濟政策？

《經濟學人》發表文章《中國當局正在隱瞞經濟狀況》，指出在中國大陸曾經公開的經濟數據正在逐漸從公眾視野中消失，這不僅進一步限制了老百姓本已有限的言論自由，也因此阻礙投資，影響經濟增長。

文章指出，中國官方公開的數據與企業和投資者的實際經驗越來越不一致。官方數據顯示，儘管房地產行業低迷，基礎設施投資不足，但國內生產總值（GDP）增長率已恢復到疫情前的水準。而咨詢公司的專家表示，這是一個荒謬的說法， GDP數據已經完全不能反映經濟現實。在習近平的控制下，媒體、學術和智庫都受到嚴格的限制。

文章說，沒有人真正瞭解習近平具體閱讀了什麼訊息，以及他如何基於這些訊息採取行動。中國的經濟決策一向有些不透明，但當增長強勁且決策者更務即時，這不是什麼大問題。然而，隨著增長放緩和官僚體制變得更加意識形態化，缺乏經濟準確訊息變得更加令人擔憂。最終，這可能會像困擾外部觀察者一樣，也會成為中國領導人面臨的一個嚴重問題。



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