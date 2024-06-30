牆外文摘：火箭軍貪腐案是否導致中共軍隊崩潰？

有評論認為，儘管火箭軍腐敗案嚴重到必須讓習近平親自定奪，透過召開中央軍委政治工作會議表態，但此等紀律挫敗是否到達讓中共軍隊體系崩潰地步，仍須持平論斷審慎觀察。

（德國之聲中文網）台灣「上報」發表文章《那個「中國經濟榜樣」的俄羅斯哪去了》，作者李濠仲指出，不過十餘年前，也就是普丁掌權初期，野心勃勃要朝國富民富目標前進。2007年世界銀行發布的報告，曾贊許俄羅斯經濟增長是「符合窮人利益的經濟增長」。同一時期，中國雖不斷創造高經濟成長率，10%最窮人口的實際收入卻出現下降。當年《時代雜誌》還曾有過報導研析「俄羅斯的經濟為什麼會迅速超越中國」。國家看似站穩腳步，普丁卻以2014年佔領克裡米亞為開端，展露了他好戰本性，接著就是一連串和鄰近國家的政治風波，尤其激化了和西方國家的衝突。普丁中期執政，已將更大的心力用於擘劃「戰爭」，而發動侵略最大的自我傷害，就是導致一個無法避免的現象──「幾乎所有資金都被用來挹注軍事需要和維持經濟穩定」。

普丁要看中國臉色嗎？ 圖片來源： Sergei Bobylyov/AFP/Getty Images

文章說，當愈來愈多俄羅斯人受僱軍火業，軍火工廠簡直全天候工作的同時，卻有報導提到，普丁對俄羅斯今天連一個汽車方向盤都得依賴中國製造感到很惱火。表面上，俄羅斯短期確實沒有在西方經濟制裁下崩潰，還靠「中國撐著」維持體面的經濟成長。但就像歐亞顧問公司「Macro-Advisory」創辦人Chris Weafer說的，眼前的俄羅斯根本沒有資金用於發展未來（只能賣能源、製造軍火），從長遠看，他（普丁）正在摧毀俄羅斯經濟。10年風水，俄羅斯從「中國經濟發展的標竿」淪落成「看中國臉色（靠中國撐住經濟）」，豈是唏噓兩字而已。表面上，西方國家在政治和經濟上孤立俄羅斯的企圖並未大舉成功，實則，普丁的好戰卻已困住了自己國家。

火箭軍貪腐案對中共軍隊戰鬥力影響如何？

台灣「風傳媒」發表文章《懲處李尚福魏鳳和，火箭軍貪腐案收網》，作者張競指出，本案經過兩年調查階段，儘管整個歷程中歷經多次人事調整，逐步替換清洗涉案人員，其涵蓋範圍在解放軍內部涉及火箭軍、海軍、空軍以及裝備發展部高層幹部，在軍工企業方面更涵蓋兵器工業集團、航天科技集團以及航天科工集團等不同體系重要干部，由此更可顯現出中南海高層徹查本案強烈決心。不過從整個人事清洗與重新佈局過程中，是否能夠看出全案涉及範圍與問題所在，由於諸多涉案遭致追查人員已經離開原職，假若不去回溯整體人事調派晉升脈絡，對照當時職務隸屬關係，負責業務職掌範圍，恐怕很難整理清楚解放軍火箭軍集體貪污腐敗全貌，但此種系統性夥同軍工企業集體貪瀆舞弊案件樣態，卻值得情報體系繼續深入研析，期能借此推斷對火箭軍戰力影響衝擊程度。

作者認為，儘管火箭軍貪污腐敗案涉及層級相當高，涉案人員涵蓋範圍亦確實廣泛，但中共體系運作並未陣腳大亂，仍然依據各項章法規條，循序進行各項議程，完成相關人事懲處罷黜程序。儘管狀況嚴重到必須讓習近平親自定奪，透過召開中央軍委政治工作會議表態，但此等紀律挫敗是否到達讓共軍體系崩潰地步，仍須持平論斷審慎觀察。

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中國是蘋果應用商店的「數字孤島」

6月20日，倡導言論自由的NGO組織GreatFire和「第19條」(Article 19) 共同發布了報告《設計隔離：中國蘋果應用程式商店的審查制度及其對人權的影響》，稱中國是蘋果應用商店 (App Store) 的「數字孤島」。在175個國家和地區中，中國是禁用應用程式 (APP) 最多的國家，截至 2023 年 3 月 20 日，有高達11,026 個應用被禁。中國的禁用率達到了27.53%，而世界平均值為13%。

報告表示，雖然也有一些游戲和娛樂等App被禁，然而更多的還是新聞、圖書和社交網路等類別，因此這完全就是有針對性的審查。

就新聞、媒體和訊息而言，報告發現中國有 170 款應用程式無法使用，其中包括 2022 年 11 月從中國 App Store 下架的 Taiwan+。自 2019 年 AppleCensorship 項目啟動以來，不可用的新聞類應用數量持續增長，比如《紐約時報》、BBC News、路透社。96 個社群網站與通訊應用程式，包括Twitter 和 Facebook 等一些全球主要社交每天平台被中國防火牆屏蔽。如果沒有 VPN，這些應用程式將無法使用。

此外，67個LGBTQ+ 約會應用程式、41 個與西藏文化和佛教有關的應用和 72 個維吾爾相關應用程式均不可使用。



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