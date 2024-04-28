牆外文摘：應對反戰抗議，勿要效仿鄧小平！

有評論認為，35年前中國六四運動和今天美國的反戰抗議有著發人深省的相似之處，呼籲道大學校長們不要效仿鄧小平通過武力鎮壓學生運動，而應該建立對話機制。

（德國之聲中文網）網路媒體「Medium」發表文章《天安門事件對當今大學校長的啟示》，作者James A. Millward說，35年前的1989年4月，北京的大學生開始佔領天安門廣場。他們的問題與今天的美國學生不同，主要表達了對腐敗、通貨膨脹、市場改革、新聞自由和政治民主的擔憂。今天，哥倫比亞大學、紐約大學、哈佛大學、耶魯大學、明尼蘇達大學、德克薩斯大學、布朗大學、南加州大學和其他校園的學生們正在發起一場反戰運動。但是，這兩場運動仍有著發人深省的相似之處，尤其是激烈的言論和當局反應方面。

文章說，1989年和現在一樣，學生們提出了很多要求。對許多位高權重的人來說，他們顯得急躁、任性、不負責任和不切實際。但是，學生們這樣做是因為無法獲得施加影響的渠道，他們的組織被暫停活動，他們要求伸張正義的呼聲被駁回、審查或宣佈為不切實際或非法。因此，他們在廣場、公共場所或操場扎營。他們的聲音、呼喊和標語不容忽視。通過慣用的指責標籤——黑手！外國敵對勢力的工具！恐怖主義同情者！反猶主義者！——並不會奏效，停課或威脅開除學生也無法阻止他們。

作者呼籲道：大學校長們，不要以鄧小平為榜樣，企圖通過武力鎮壓學生運動。他說，這裡有一個解決辦法，它需要妥協，但對大學管理部門和抗議學生都有好處：成立一個對話委員會。他說，不用擔心草坪上的露營者，不要再讓警用直升機整夜在他們頭頂飛來飛去了。如果學生們感覺到有一個他們參與其中的過程正在進行，他們就會開始自行撤銷帳篷。

「作為台灣人，我有義務發聲」

哈佛大學甘迺迪學院近日舉辦的「中國論壇」活動邀請中國駐美大使謝鋒演講，三名學生在現場輪番表達抗議。其中第一位抗議者是台裔美籍女學生吳亭樺（Cosette Wu），她高舉白布條標語「CHINALIES（中國說謊）」，譴責中國大使「在這裡宣傳中國繁榮假象，但你的手上沾滿了鮮血」， 「你剝奪了香港人的自由，摧毀了香港的民主，現在又對我的國家台灣下手！」台灣「上報」發表文章《那位勇敢揭穿中國獨裁者謊言的台灣女孩》，作者李志銘說，相較之下，先前率團訪問中國、在習總書記面前唯唯諾諾的前總統馬英九，以及近日花蓮各地儘管陸續發生嚴重地震災情，卻仍有恃無恐、堅持赴中國「面聖」的國民黨立法院黨團總召集人──花蓮地方立委傅崑萁，若與這位勇敢揭穿中國獨裁者謊言的台灣女孩吳亭樺比起來，簡直就是相形見絀、丟人現眼。

吳亭樺是「二二八事件」受難者施江南的曾孫女，高三時（2020年）以英文書寫出版了曾祖父的傳記《The Story of Shih Jiangnan》（施江南傳）。李志銘指出，在演講場合以「和平非暴力」方式表達抗議，乃是民主國家的常態，在哈佛抗議事件發生後，吳亭樺和另一名圖博裔美籍哈佛學生次仁央金接受美國之音專訪強調「無法接受哈佛邀請一位，代表執行種族滅絕的政府，此人（謝鋒）親自負責監督香港發生的一切。」兩人不諱言擔心人身安全，但不管再害怕，吳亭樺表示「作為台灣人，我有義務發聲」。

如何避免亞洲軍備競賽惡化？

《紐約時報》發表文章《亞洲正在上演的一場危險游戲》，作者Mike M. Mochizuki指出，中國近期的活動令人擔憂。中國軍隊獲得了在西太平洋對抗美國及其盟友能力更有力的手段，並在南海、台灣海峽和其他地方表現得咄咄逼人，令鄰國十分警惕。但是，作者認為，華盛頓對日益複雜的安全關係的追求是一場危險的游戲。這些關係包括國防能力的升級，更多的聯合軍事演習，更深入的情報共享，國防生產和技術合作的新舉措，以及加強應急計劃和軍事協調。所有這些都可能使北京對在該地區公然使用軍事力量更加謹慎。但是，新的聯盟結構本身並不能成為地區和平與穩定的長期保障——甚至可能增加陷入衝突的風險。

台海緊張為何讓日本最西端的島嶼憂心忡忡？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

作者說，最終的結果可能是亞太地區比現在更加分裂和危險，軍備競賽日益加劇。在這種爭議和軍事化日益激烈的環境中，一些政治事件或軍事意外引發毀滅性地區戰爭的可能性會增加。鑑於美國及其盟國與中國缺乏有效的危機溝通渠道來防止此類事件失控，這種情況尤其有可能發生。為了防止這種噩夢，美國及其盟友和合作夥伴除了加強軍事威懾外，還必須在對華外交上投入更多。

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