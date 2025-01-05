牆外文摘：彭麗媛可能成為習近平的接班人嗎？

有評論認為，習近平越老猜忌心越大，若還再有十年任職，腥風血雨中，誰都有可能被清洗出局。如果習要保證讓家庭成員接掌權力，把它交給彭麗媛是一個很有可能的選項。

（德國之聲中文網）中共領導人習近平年已71歲，近年不時傳出他的健康狀況不妙。近日一些70後官員獲得高昇正省部級，又帶起一波「接班人」放風。台灣「上報」發表文章《習近平接班人的「煙霧彈」》，作者杜政認為，目前談習近平的接班人還言之過早。

文章說，習近平越老猜忌心越大，若還再有十年任職，腥風血雨中，誰都有可能被清洗出局，所以現在說的所有人選都不算。所謂「最年輕」已經不值得用來作為噱頭。

早前也流傳，習近平不樂意把權交給其他人，中共最高政權恐回到世襲制。作者認為，假設習近平要搞世襲制，女兒、女婿也好、習的侄子也好，至少現在得是副部級才跟得上，所以目前只能當作八卦。如果習要保證讓家庭成員接掌權力，交給夫人倒是一個更可行的辦法。彭麗媛是中共軍隊正軍級而的文職軍官（最多相當於正部級），但在近年中共央視的報導中，她享受了至少是副國家級領導人的待遇。彭麗媛如果日後掌權，主要危險來自習家軍的搶權。

作者指出，近年中共亂政頻出，深陷經濟危機，麻煩越來越大，這艘破船再也經不起折騰，未來習近平壽盡，可能將中共政權一起帶走。

馬斯克和中國的關係可能危害美國

據媒體報導，由於未能提供與外國領導人會面的細節，及其他可能違反國家安全規定的行為，馬斯克和他的火箭公司SpaceX正面臨美國空軍、國防部監察長辦公室和國防部負責情報與安全的副部長的聯邦審查。

《紐約時報》發表文章《馬斯克與習近平的關係對美國構成國家安全風險》，作者拉塞爾‧L‧奧諾雷（Russel L. Honoré）指出，馬斯克的商業活動嚴重依賴中國。他從中國政府控制的銀行貸款至少14億美元，用於建造特斯拉在上海的超級工廠，該廠佔到特斯拉2024年三季度全球交付量的一半以上。中國法律規定，中共可以要求任何在華做生意的公司提供情報，作為進入中國市場的交換條件。

超級富豪破壞民主政治？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

文章說，對馬斯克與中國關係的擔憂，可能只是開始。如果聯邦調查發現馬斯克與中俄有著很深的聯繫，那麼聯邦政府應考慮撤銷馬斯克的安全許可。聯邦政府應該已經在考慮使用其他方式來替代SpaceX的發射服務。

作者說，馬斯克花了2.5億美元幫助川普再次當選，但這並不意味著即將上任的新政府可以無視他帶來的潛在國家安全風險。如果川普和他任命的官員真要嚴厲打擊美國的對手，那麼他們就應該毫不拖延地就此事採取行動。事關重大，他們不能對眼前的事情視而不見。

《一部未完成的電影》：一堵哭牆

在豆瓣網站上搜索「一部未完成的電影」，出來五個叫「未完成的電影/未完成電影/未完成的影片」的吻合條目，但不包括婁燁導演的反應疫情期間武漢封城的金馬獎影片《一部未完成的電影》。總部位於新加坡的「端傳媒」發表評論《<一部未完成的電影>：災難與哭牆，婁燁留給觀眾的出口》，作者廖偉棠說，中國讀者到以色列導演Yael Hersonski的猶太人大屠殺反思電影《A Film Unfinished》的評論區「借標」留言，我們由此看見關於所謂「疫情」和關於納粹屠殺的評論完美融為一體，難分彼此。

文章說，就像《頤和園》雖說是一座一代人未竟的青春的紀念碑，實際上也成為中國電影人為8964建築的一堵哭牆，成為尚未願意忘記的人可以尋而悼之的一個虛擬所在。《一部未完成的電影》也注定成為另一堵哭牆，而且壘就它的磚頭，大半來自那三年親歷者的貢獻。

德國之聲專訪中國導演婁燁 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。