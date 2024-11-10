牆外文摘：「安樂死」的個人化與制度共識

上海女子沙白在瑞士通過輔助自殺手段離世，在中文網路上引發爭議。有評論認為， 沙白面對生死的態度無論多麼動人，這一故事很大程度仍然是個人化的。從特權到權利，其中關鍵一環是立法確定普遍規則、適格標準和防範濫用機制。

（德國之聲中文網）近日，上海女子沙白在瑞士通過輔助自殺手段離世，並留下一系列影片解釋自己的生死觀和價值觀，在中文網路上引發爭議。總部位於新加坡的"端傳媒"發表文章《從哈蒂到沙白：歐洲視角中的死亡"特權"與"權利"》，作者雷隆比較了沙白之死與近一年來法國和英國出現過類似事例之後指出，沙白面對生死的態度無論多麼動人，這一故事很大程度仍然是個人化的。不管這種生命體驗多麼熱烈而絢爛，如果無法從個人經歷上升到集體觀念水位提升、並進而凝聚成為制度共識，那麼終將是曇花一現。

文章說，於是我們看到一個吊詭現象：在一個據說是"集體本位"的社會中，客觀上享有"特權"的先行者（用沙白自己的話說，她"在這個世界上已經得到了很多一般人都得不到的東西"），高揚"個人價值"的旗號、無意對整體福祉負責、甚至有意識地與之劃清界限；而在一個據說是"個人本位"的社會中，在安樂死道路上先行一步人士，對自身在無形中所享有的"特權"不乏認知，並且在相當程度上擺脫了對"我"的執念，從個人命運推而廣之到公民同胞的福祉，展現出一種"社會有機連帶"。

作者認為，這種反差，固然有"刻板印象"造成的認知偏移，但同時也體現了不同政治體的價值偏好。從特權到權利，其中關鍵一環是立法確定普遍規則、適格標準和防範濫用機制，但這已經遠遠不是輿論口水戰能夠解決的，而是留給政治與政制的考題。

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川普"回宮"， 對中共"整合性嚇阻"難以為繼

台灣"風傳媒"發表文章《川普回歸─對中華民國的安全會帶來哪些影響》，作者揭仲認為，川普再次入主白宮後，民主黨政府對中共的"整合性嚇阻"，就有可能難以為繼。所謂的"整合性嚇阻"，就是美國結合中國大陸周邊國家與西方民主國家，共同抑制中共在軍事、外交、科技、經濟等領域的擴張，並對中共在區域採取改變現狀的行動進行嚇阻。若"整合性嚇阻"難以為繼，勢必會對中華民國的安全造成不小的隱憂，尤其是當其他區域出現重大軍事衝突與危機，以致美軍難以兼顧時。

作者指出，在川普第一次入主白宮時，雖然有很多自己的想法，但他任命的一些具"建制派"氣息的部會首長，還是能相當程度的發揮煞車、或調轉車頭的功用。但在這些"建制派"官員後來多半與川普闹翻，甚至被川普视為叛徒，加上川普的自信勢必因為總統與國會雙贏而大幅增加；使得川普若對某些交易已有定見時，第二任川普政府的官員未必可以像第一任時，能相當程度的挽回或阻止。

作者因此擔憂，川普可能因為不信任國防部與國務院的官員，於是透過對兩岸與美中台三邊互動不甚瞭解的親信來操作交易，造成既成事實。又或者利用共和黨掌控聯邦參議院的機會，直接任命對相關事務未必熟悉、卻對川普总統唯命是從的親信出掌相關部會；若人選還是難以被聯邦參議院接受，也可能以擔任"代理部長"的方式來迴避聯邦參議院的審查。

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回首烏坎事件：精彩程度不亞於美國大選

位於美國三藩市的華語青年組織"擦星星事務所"最近組織烏坎事件紀錄片的觀影活動，併發表"共筆"討論文章《看看選舉到底是圓的還是扁的：重談烏坎事件》。一位觀影者寫道："我從沒想過中國人會那樣勇敢的去捍衛自己的權利。一幕幕，人們和政府輾轉鬥爭，從土地到選舉，從規則到人權，環環相扣，誰是誰的基礎，哪個是不可背叛的信條？有人付出了生命的代價，而眾人將悲痛化為更強有力的回響，他們拼盡全力去維護的，不過是最起碼的規則啊！作為觀眾，我可以輕飄飄的說一句，他們也不過是在瑕疵中摩擦出了關於民主的最初的火花。但是作為一個深知中國社會的人，我卻沒辦法不為那一幕幕有殘缺的勇敢和抗爭去稱頌。"

另外一位觀影者表示，看了紀錄片裡面村民參與選舉的細節更讓我震驚。在今天看來，精彩程度絕不亞於這次的美國大選。選舉流程專業、村民參與度高、熱情洋溢，"所以不是中國人不適合民主，是共產黨不讓 "。

2011年，位於中國南部邊遠鄉村的烏坎村，成為震動全球的輿論焦點。 圖片來源： Getty Images/AFP/P.Parks

擦星星事務所還採訪了烏坎事件後流亡海外的村民莊烈宏。莊烈宏表示，儘管如今的烏坎人對民主選舉、對收回土地的希望越來越渺茫，他們想要的生活似乎越來越不可能，但村民們並沒有後悔當年的走向街頭，抗爭和搞選舉。雖然，如今的他也不希望村民們再去抗議，因為如今的中國再也沒有街頭政治改變局面的可能。

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