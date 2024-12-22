牆外文摘：學者「進入中國」就能產出真知灼見？

中國研究學者、時事評論作家林和立認為，熱衷於田野考察的中國研究學者，不必對「無法進入中國」過於憂愁，畢竟中共讓你看到的或在檔案館抄到的東西，都可能已被「處理」過，品質往往堪比三鹿奶粉與毒棉衞生巾。

（德國之聲中文網）台灣《上報》發表評論《中共的變與不變：中國政治研究，需要典範轉移嗎》，中國研究學者、時事評論作家林和立說，當前，無論是研究中共黨史與理論，或是中國具體的政經政策，國外的漢學家乃至關心國是的朋友，往往都遇到頗大的困擾，就是不太容易取得中方各級政府或大專院校的同意，前往進行田野考察，更不能奢望有關當局允許外來學者查閱內部資料。有不少前輩主張探究中國國情要來個「典範轉移」，用其他的人文與社會科學的方法，來審視那「豪華吊燈中的大蟒蛇」。

作者認為，分析中共的走向未必需要特意參照「典範」。毛澤東、習近平的立國之道與統治模式，是極其原始粗糙的。頗為反諷的是，有越來越多理解中共「超限戰」的人士，包括前領導幹部與其家屬，都因為各種原因移民到外國。習近平時期，特別是疫情封控三年，提供了有力的「潤學」背景。有興趣做田野調查的學者，不難在北美、英國、歐盟國家訪問到這類人。這些熟悉內情的人士，在中國境內可能預期手機與通信設備受到嚴密監控，而無法說真話，出國後才能以匿名甚或公開身份暢所欲言。熱衷於方法論，尤其是田野考察的中國研究學者，不必對「無法進入中國」過於憂愁，畢竟中共讓你看到的或在檔案館抄到的東西，都可能已被「處理」過，品質往往堪比三鹿奶粉與毒棉衞生巾。

中國在新疆打造另類現實 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「埃隆‧馬斯克-泰勒‧斯威夫特範式」的中國經濟

《紐約時報》發表時事評論作家托馬斯‧弗裡德曼（Thomas L. Friedman）文章《中美關係需要「馬斯克+斯威夫特」》，作者將中國經濟稱為「埃隆‧馬斯克-泰勒‧斯威夫特範式」——美國將用對中國徵收更高關稅贏得的時間來幫助更多的埃隆‧馬斯克脫穎而出，讓更多的本土製造商在美國製造大件產品，這樣就能向世界出口更多的東西，減少進口。而中國將用這段時間讓更多的泰勒‧斯威夫特進入中國，讓年輕人有更多機會花錢購買國外製造的娛樂和消費品，同時也生產更多中國人民想購買的商品，為他們提供更多的服務。

川普誓言加倍努力生產高油耗車，並停止為購買電動汽車的美國人提供政府補貼。弗裡德曼寫道：你認為將來會發生什麼？世界其他地方將逐漸過渡到使用中國製造的自動駕駛電動車，「而美國將成為新的古巴——你慕名去那裡觀賞那些需要人來駕駛的老式油車，」正如時報北京分社社長、擅長報導汽車行業的基思‧布拉德舍對我說的那樣。如果這會發生的話，我們某天從夢中醒來時會發現，中國將擁有全球電動汽車市場。

作者也指出，中國經濟面臨的最大的問題是，政府將中共意識形態和國有企業放在首位，這已促使中國一些最有才華的私營部門創新者悄悄地將資金、家庭或他們本人轉移到日本、杜拜和新加坡。這對中國來說不是一個好趨勢。

BYD等中國電動車品牌正努力拓展海外市場 圖片來源： Ales Zapotocky/CTK/dpa/picture alliance

「我們把你滅了，你什麼都不是」

時事節目「不明白播客」採訪了曾經在中國和中東生活、現流亡美國的活動人士馬聚。馬聚出生於甘肅蘭州一個穆斯林望族家庭，他的曾祖父馬重雍是中國穆斯林哲赫忍耶北門派主持人，曾任職甘肅省政協副主席，但也因為其身份導致全家遭受中共迫害。

馬聚在節目中回顧了在中國遭受迫害的兩次經歷。第一次是1976年的時候，他父親當時在鄉政府的集中營，聽說自己在集中抓捕和槍決的反革命份子以及黑五類名單上，連夜從鄉政府的集中營裡翻牆而逃，然後帶著全家逃難。「一家人就順著鐵路等待有火車來之後，一路向西，夏天的時候到達了迪化，就是烏魯木齊。到達烏魯木齊時，烏魯木齊也在抓盲流，反正什麼反革命分子，各式各樣的。當時，我們大概就又走了半個多月，又是搭卡車，又是步行，又是坐牛車，最後到了伊犁地區的特克斯河，昭蘇縣的區域。我們就在特克斯河邊上，挖了個地坑，我們一家人就住在那個地坑裡」。

第二次是新疆「七五」事件之後，已是成功商人的馬聚在蘭州的家裡遭到突襲抓捕，關在一個廢棄的倉庫裡。「他們在我身邊的拴了兩條狼狗。如果我把腿放開坐在地上，因為我是被背銬著，然後帶著腳鐐，帶著手銬，如果我要坐下了，把腿這樣平放著，狼狗就能咬到我的腳，所以我必須得把腿蜷著」。

馬聚回憶道：「他們說，那好，我們把你滅了，你什麼都不是，沒有人知道你在哪裡，滅了就滅了。……然後我到那個坑的時候，我知道我也活不了了，因為他們演戲演的太真，我當真了，我就砰一下直接自己就躺進去了，把自己後背、身子摔得裡邊，因為還有很多石頭吧」。獲釋之後，他逃亡到了美國。他在紐約開辦了客棧和牛肉麵館，救助以穆斯林為主的「走線」移民。

「再教育營」裡的噩夢一年 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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