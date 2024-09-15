牆外文摘：中國還能收到川普这個「大紅包」嗎？

有評論認為，如果川普在大選中獲勝，他的政策將繼續摧毀美國正在起步的電動汽車行業，將讓中國鞏固其對全球電動汽車和鋰離子電池行業的控制，阻礙美國（或歐洲和東亞）的公司發展與中國競爭所需的專門技能。

（德國之聲中文網）《紐約時報》發表文章《川普过去、現在和未來都是送給中國的禮物》（該報中文網翻譯為「若川普当選，最大受益人可能是中國」），作者Robinson Meyer指出，在2010年代的最後幾年裡，川普政府得意地毀掉了數十項旨在減少美國溫室氣體排放、在國內建設具有競爭力的清潔能源產業的政策。這些選擇是有代價的：美國的汽車製造商未能提高汽車的燃油效率，幾年內，它們就落在了國際競爭對手的後面，尤其是韓國和中國的汽車製造商。

文章說，這些只是川普担任了一任總統的代價。如果川普重返白宮，他已放話要讓美國再次退出《巴黎氣候協定》——美國在拜登政府領導下重新加入了巴黎協定。他想再次取消美國的清潔汽車標準。他還威脅要砍掉聯邦政府為銷售和製造電動汽車提供的慷慨補貼，這項補貼是拜登總統的標誌性氣候政策《降低通貨膨脹法案》的一部分。川普的政策將摧毀美國正在起步的電動汽車行業，將讓中國鞏固其對全球電動汽車和鋰離子電池行業的控制，阻礙美國（或歐洲和東亞）的公司發展與中國競爭所需的專門技能。

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作者認為，川普在大選中獲勝將會加固美國的失敗地位。

攻打台灣：習近平的賭徒心理是一個偽命題

台灣「風傳媒」發表文章《劉孔伏觀點：2025台海大決戰會發生嗎》，作者劉孔伏指出，二十大後中國經濟急劇下滑，債務危機爆發，大量企業倒閉，外資撤離；軍隊曝出一系列貪腐大案，火箭軍被一鍋端 ，裝備部被清查，前後兩任國防部長魏鳳和與李尚福落馬，軍工企業遭到牽連整肅，戰略支援部被撤銷，軍改失敗。如此糟糕的局面，習近平怎麼還有心思武統台灣？

習近平在做「武統」的準備嗎？ 圖片來源： Tingshu Wang/REUTERS

作者說，所謂習近平有賭徒心理問題，實際上也是一個偽命題。因為賭徒心理有一個前提條件，就是必須有贏的可能。如果沒有嬴的可能，那麼誰會去雞旦碰石頭，自取滅亡？近兩三年武統台灣，不是單一地與台灣國軍作戰，而是要對抗強大的美軍，甚至要對抗更多的西方民主國家軍隊。

德語媒體：台海若有事 誰會來幫忙？

作者認為，習近平雖然狂妄無知，但他貪生怕死，性格猶豫，遇大麻煩瞻前顧後，所以有爛尾王之稱。武統台灣卻不能爛尾，開弓沒有回頭箭，不但自己小命不保，而且中共也要垮台。根據目前形勢發展來看，中共首先是保黨，嚴防死守，控制鎮壓此起彼伏的不滿反抗。因此之故，2025年台海大決戰不可能發生。

胡錫進妄議「公有制為主體」被禁言？

台灣「上報」發表文章《胡錫進也挨整 中南海的禁忌危機有多深》，作者杜政指出，近年伴隨著政經形勢變壞，中共當局針對「妄議中央」和「異議」，正在進行一場「全民封口」運動，並且層層加碼。最近連向來為中共充當喉舌頗為積極，應該摸透了黨的邪性的胡錫進，也因為「妄議中央」而遭「禁言」，迄今已有40多天。胡錫進這次出事，據說是因為針對中共二十屆三中全會通過的《決定》，稱新的《決定》中沒有「公有制為主體」的表述，並指「這種變化無疑是歷史性的」，結果得罪了當局。

文章說，胡錫進質疑「公有制為主體」消失，則與中共路線之爭有關，因為習近平主導經濟，一直被批評是「打右燈向左轉」，口喊改革開放但行動上打造更封閉黑箱，將政權安全置於經濟發展之上，從而使中國經濟陷入困局，所以胡的話題十分敏感。過去一年多來，不少中國經濟學者也因為發表與官方不協調的觀點遭到封殺。



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