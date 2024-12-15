牆外文摘：中國經濟為什麼再也搞不起來了？

政治經濟學者許成鋼認為，如果恢復經濟的發展不得不從基本上動搖極權制，那麼中共一定是不能接受的。它不會自己放棄，但是並不意味著極權制不會垮塌。

（德國之聲中文網）時事節目"不明白播客"主持人袁莉近期訪談史丹佛大學政治经濟學者許成鋼，討論習近平如何扼殺中國的新制度基因。

許成鋼認為，過去中國大量的行政權、資源配置權在地方。當下中共反腐運動裡非常重要的一個部分是習近平試圖把權力收回來。在這個背景下，自從反腐運動以來就大幅度地削弱了地方競爭，實際上同時也就削弱了地方的積極性，削弱了它的激勵機制。直到最近當經濟出了大問題的時候，習近平又逐漸開始恢復用經濟來考核地方，但是已經積重難返，因為現在糟糕的經濟背後有特別大的一個部分是內需不足，還有地方欠債。以前是地方政府大規模舉債，用舉債的方式來推動GDP的增長。現在欠債到了他們要破產了，再也搞不起來了。

許成鋼還認為，中共很難和平放棄極權制，而是無論如何也要維持這個制度。如果恢復經濟的發展不得不從基本上動搖極權制，那麼它一定是不能接受的。實際上中共過去私有經濟大發展已經動搖了極權制，只不過在那個時候它認為私有經濟的大發展歸根結底還是在幫助它。中國現在的經濟，就是中國共產黨控制經濟制高點，只能允許私有經濟發展到這個程度。更大規模的私有化就意味著它要放棄制高點，它的基礎就會動搖。國有資產是共產黨執政的基礎，所以它不會自己放棄。它不會自己放棄，但是並不意味著不會垮塌。要維持它會使用暴力，但是這不意味著它一定有能力以暴力維持，中共可能出現類似羅馬尼亞齊奧塞斯庫的結局。

中國在新疆打造另類現實 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

新疆：新能源與種族滅絕

位於紐約的關注氣候變化雜誌《Atmos》近期發表文章《世界最大太陽能電站正在為中國對維吾爾人種族滅絕漂綠》。今年6月，世界上最大的太陽能電站在中國落成，即新疆米東3.5吉瓦光伏項目第二標段工程。新能源支持者對該項目贊不絕口，認為是一個裡程碑事件，展示了中國在可再生能源領域的領導地位。作者Nithin Coca指出，幾乎沒有人提到一個顯而易見的事實：這個電站所在地區是維吾爾族人的家園，而國際社會認為他們正面臨種族滅絕。

文章說，1949年中共建政以後，漢族移民在國有企業新疆生產建設兵團（XPCC）的組織下湧入新疆，開發其煤炭和石油等自然資源。直到今天，新疆仍是中國主要的煤炭和石油生產區之一。事實上，中國的太陽能產業依賴新疆補貼的煤炭來生產面板。太陽能的開發，是中國政府維吾爾族人另一種形式的資源掠奪。故事依舊，只是這次披上了一層"綠色"的外衣。

作者援引人權商業資源中心（BHRRC）的報告稱，清潔能源企業在人權保護方面整體落後，尤其是中國相關企業未能就土地權、勞工與原住居民權益等問題建立充分標準與透明度。文章認為，應該遵循"自由、事先知情並同意"（FPIC）這一國際原則，以確保當地社區對項目規劃有話語權和參與度。然而，在新疆全面的國家管控和人權侵害背景下，這一原則的實施無從談起。

中共監控體系的全貌

位於華盛頓的網路雜誌"中國民主季刊"發表文章介紹政治學者裴敏欣的新書《哨兵國家：監控與中國獨裁統治的生存》，作者宋永毅認為，這是一本罕見的研究中共對整個國家和人民進行監控的歷史的專著。更為可貴的是：它的著墨重點不在於已經過去的毛澤東時代，而是還在發展衍化中的習近平時代。

人工智慧無死角監控全中國 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

文章說，當今網路上報導中共的監控體系時都說它是奧威爾的《1984》式的，完全是靠技術。但是裴教授認為：中共最拿手的並不是它的技術，而是組織。中國引進高精尖技術是在過去大概20年的時間內，但蘇俄列寧主義式的嚴密的監控體系早就存在了。中共的監視體系吸取了蘇聯的經驗，但是又跟蘇聯不一樣。它的特點首先是分散型體系——並不是只有一個部門管理監控事務，而是許多部門都管。分散型監控體系很有效，因為它的監控對象很分散。此外，還可避免出現一個能夠威脅政權本身的特務機構。

裴著認為，中共把高科技用於監控是從 90 年代開始。中國的高科技計劃的實施是有步驟的，第一個是訊息化，把公安系統的訊息管理系統達到世界水準，同時中國防火牆要過濾外來訊息，這就是金盾工程（2001-2006），到 2006 年基本上就完成了。第二步是它建造的天網工程（2004），天網工程就是攝影頭跟各種各樣的監視感應器，在城市裡建立監視體系。第三步是雪亮工程。從 2015 年開始建造。它基本上是一個天網工程的擴大化，是"天網工程"向農村的延伸（也包括天網工程的升級），由政法委管理。

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