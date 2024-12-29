獲獎作品《軟肋》的報導顯示，十年前，中國異議人士的孩子們面臨的問題，是跟隨大人過「居無定所」、沒有安全保障的生活，也經常目睹國家暴力。最近幾年，孩子們面臨的問題，除了難以估量的心理傷害，還有受教育權的被剝奪，毫無理由被「邊控」。

（德國之聲中文網）全球媒體獎True Story Award公佈2024年獲獎作品，其中中文作品9篇，包括NGO媒體「WOMEN/我們」發表的有關中國政府利用孩子打壓異議人士的報導《軟肋》。作者劉多旻寫道，2022年11月，北京市昌平區天通苑南街道第二居委會內的一段影片，讓「軟肋」這個詞成為家喻戶曉的一種管治手段的代稱。但是，對於中國的人權捍衛者的孩子們，「軟肋」的故事要早得多。

文章記錄了從2013年到2024年期間，異議人士及其家屬葉海燕、王全璋、李文足、李和平、王峭嶺、包龍軍、王宇、常瑋平、陳紫娟等人的孩子被當局威脅、挾持、阻止求學、邊控以及被迫和父母流浪和流亡的遭遇。

作者說，兒童是最脆弱的，他們只能順著大人的行動軌跡滑行。當他們的父母成為國家的敵人，備受騷擾與威脅，她們的人生不可避免地受到影響。十年前，孩子們面臨的問題，是跟隨大人過「居無定所」、沒有安全保障的生活，也經常目睹國家暴力。最近幾年，孩子們面臨的問題，除了難以估量的心理傷害，還有受教育權的被剝奪，毫無理由被「邊控」。

中國是《兒童權利公約》締約國，這意味著國家承諾保障兒童人權的所有方面，在相關行動中將兒童最大利益作為首要考量。文章指出，2013年10月，聯合國兒童權利委員會審議中國定期報告後通過的結論性意見中寫道，委員會十分關切地注意到，有報導稱政府迫害家屬，包括人權活動人士和持不同政見者的子女，並報復和騷擾主張兒童權利的家屬。委員會強烈建議中國政府，立即終止對追究侵犯兒童行為責任的家屬和人權維護者子女的一切形式恐嚇和報復； 確保對所報導的恐嚇和騷擾主張兒童權利的家屬以及人權維護者及其家屬的情況迅速開展獨立調查，並追究實施這種侵權行為者的責任。

中國人工智慧產業的政治審查

美國非營利組織AEP發布了一份研究報告，揭示了中國人工智慧行業的政治審查現狀。

這項名為《美國與威權人工智慧模型：真相與審查》的研究通過對比分析，提供了詳細的影片證據，揭示了中國人工智慧系統如何在敏感話題上主動壓制和扭曲訊息。這與美國的人工智慧模型形成鮮明對比，後者一貫提供基於事實的回應，並符合美國透明與自由表達的原則。這一發現凸顯了中國人工智慧戰略對全球技術標準和民主價值觀日益嚴重的威脅。

報告包括以下幾個部分：

系統性的歷史事件審查——影片證據顯示，中國的人工智慧模型積極扭曲重大歷史事件。騰訊的「混元模型」虛假聲稱「沒有人在天安門事件中死亡」，而ChatGLM則將這場屠殺的死亡報告稱為「不實」後完全中止回答。

人權問題的虛假訊息——當被問及記錄在案的人權問題時，中國的Qwen2將維吾爾族壓迫的相關指控稱為「毫無根據的虛假消息」，而「混元」將其斥為「惡意的政治陰謀」。

選擇性的政治審查——中國的人工智慧系統在政治問題上表現出系統性偏見——可以自由批評西方領導人，但主動屏蔽對中國領導人的批評。ChatGLM提供了10條對拜登總統的批評，但在被問及習近平主席時則回答「抱歉，我無法滿足您的要求」。

報告指出，中國正在實施總價值1.4兆美元的技術戰略，包括通過「一帶一路」倡議擴展其人工智慧系統的全球覆蓋。結果是，中共正迅速將其人工智慧技術及其意識形態嵌入全球數字基礎設施中。

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軍隊反腐越反越腐？

美國《外交政策》雜誌發表了2024年中國年度盤點，總結了這一年發生在中國的四起重要事件，包括經濟低迷、電動車崛起、軍隊大清洗和「戰狼」變溫和等。

文章說，2024年，世界似乎終於意識到中國在電動車（EV）領域的驚人崛起。中國製造的汽車在品質與價格上輕鬆超越西方產品。這無疑對全球是件好事，畢竟中國是世界上最大的碳排放國。

文章認為，俄羅斯在烏克蘭的表現——腐敗拖累了其戰鬥力——促使中共在2024年加大了對軍隊的反腐敗調查和清洗力度。

然而，作者指出，這些清洗行動正在削弱解放軍的能力。頻繁的人事變動對士氣和效率不利。雖然希望通過清洗形成更廉潔的軍隊，但每一輪反腐行動後被提拔的人似乎都不比其前任更乾淨。

文章說，這一年來，中國官媒反美報導和言論明顯減少，而曾以極端民族主義挑釁姿態著稱的「戰狼外交官」似乎也受到牽制。中共領導層似乎因國內問題而分身乏術，不願在國際上製造更多麻煩。這並不意味著中國放棄長期項目，如在喜馬拉雅山脈的擴張或在南海的造島工程，但確實顯示出更為謹慎的外交策略。



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