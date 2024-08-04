牆外文摘：中共是否還能做出重大決定？

有評論認為，中共二十屆三中全會令人思考更深層的問題：今日的中共領導層和官僚機器，是否仍然不願意做出艱難而重大的決定，更願意用小修小補或者說「添油」的辦法，回應多層次多面向的複雜問題？

（德國之聲中文網）總部位於新加坡的"端傳媒"發表文章《解讀二十屆三中全會<決定>：中共高層有哪些煩惱？要啃哪些"硬骨頭"？》，作者洪仁顯指出，雖然延宕多時、外界期待已久，但中共二十屆三中全會並沒有釋出重大的戲劇化改革訊號，也沒有發動大刀闊斧的全面變革。300多項改革措施，更像是溫和漸進的政策修補，重申已經部署的政策舉措。儘管有不少新政策，但很大程度上，二十屆三中全會的結果不算驚喜：刺激經濟可以說是猛藥欠奉，缺乏對國內消費不足、青年高失業率的問題的強力回應，基本上是重複現有的政策路徑，有些部分甚至"畫大餅"--如"到2035年全面建成高水準社會主義市場經濟體制"。整體上予人一種石頭落地，卻悄無聲息的感覺。

作者認為，這樣的結論可以反映出中共高層的保守心態。用三中全會的文件語言來說，現在中國的基調是"穩中求進"，中共領導層似乎並不覺得整體的經濟政策需要重大的調整。不過，就算如此，科技體制的建立、財稅制度的變革和房地產新模式，肯定都是中共高層和官僚難啃的"硬骨頭"。

文章說，三中全會與其說是展示領導層的決心和能力，不如說令人思考更深層的問題：今日的中共領導層和官僚機器，是否仍然不願意做出艱難而重大的決定，更願意用小修小補或者說"添油"的辦法，回應多層次多面向的複雜問題？

中共走進了"歷史的垃圾時間"嗎？

台灣"風傳媒"發表書摘文章《王立本觀點："歷史垃圾時間"對中國為時尚早，但大陸仍須如履薄冰》，作者王立本指出，"歷史的垃圾時間"成為中國大陸最近一個風起雲湧的議題，從去（2023）年夏季開始在網路上流行，許多新媒體博主相繼討論或者引申。結果，終於在最近連續遭到《新華網》與《人民日報》的點名批判。何謂"歷史的垃圾時間"？來自體育賽場的觀念。就是在比賽中兩邊已經差距過大，而落後方再怎麼拚命都無法逆轉，敗局已定。

那今日中國，真的進入歷史的垃圾時間嗎？作者認為有端倪，但還沒有，就像是開始一個人鼻塞咳嗽喉嚨痛，但距離肺炎到病入膏肓還遠。中共這幾年也努力激活大陸的產業，所以所謂新質生產力的主張的提出，期盼能夠再度創造技術上的革新，帶動整體的升級。改革開放，吸引外資，給予歐美日144小時的免簽，都是為了再度加強與世界接軌，讓投資重新進入中國內地。另外，市鎮重劃，加強二三四線小城鎮的建設，重新調查與規劃農村土地利用……等等，都試圖將上述的結構性問題加以克服。

但是，作者說，中共官僚體制的腐敗、臃腫、低效，地方幹部漸漸黑幫化、世襲化。加上生育率快速下降，連帶使得消費力不斷下降，青年不婚、不生、不工作，在家啃老，學術自由受到壓縮，大學逐漸官僚化……等等，都預示著如金觀濤先生在其80年代的著作，《興盛與危機》一書中所言的無組織力量日益蔓延，終究造成失控，而導致危機發生。這些，也都使得今日大陸如履薄冰。中共光靠提升生產力，創新產業技術，以及整頓小市鎮、農村就可以扭轉嗎？這些是歷史的垃圾時間是不是真的將來臨的關鍵。

中國需要在南海與美國開戰嗎？

《紐約時報》發表文章《中國不開一槍就能控制南海》，作者Oriana Skyla Mastro指出，過去15年裡，中國已經將其在南海的軍事存在從微不足道擴大到舉足輕重的地步。北京對這條戰略水道的絕大部分提出了主權要求。這條水道是全球經濟至關重要的航運生命線，有豐富的能源和漁業資源。中國利用其海警、漁船和海上民兵等非軍事資產霸凌鄰國，封鎖其船隻，在有爭議的島嶼上建立軍事基地。

中國近年來加強在南中國海的軍事存在，並對其大部分提出主權要求 圖片來源： National Task Force-West Philippine Sea/AP Photo/picture alliance

文章說，在與緊鄰大陸的台灣發生潛在衝突時，中國可能享有軍事優勢。但它在南海的地位並不那麼穩固。過去15年裡，中國在有爭議的島嶼上建立了20多個軍事前哨。其中最大的幾個位於美濟礁、永暑礁和渚碧礁，配備了跑道、戰鬥機、雷達系統、雷射和干擾設備。但到目前為止，中國在該地區缺乏足夠的防空和反艦導彈系統來限制美軍的行動能力，這使得中國的基地容易受到海空轟炸。

不過作者認為，中國不太可能冒險與美國開戰還有另一個很好的理由：它不需要這樣做。它使用邊緣政策、利用非軍事資產來恐嚇其亞洲鄰國，這些做法已經足以讓中國從本世紀頭十年末在南海幾乎沒有軍事存在，發展成今天這樣的一股重要力量。

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