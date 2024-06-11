爭議人物克拉被AfD逐出歐洲議會黨團

歐洲議會選舉結束後，德國極右翼黨派AfD當選議員表決通過了將黨內爭議人物克拉從該黨黨團除名的決定。克拉此前因為助理涉嫌為中國從事間諜活動以及本人爭議言論而辭去黨內領導職務，AfD也被逐出了歐洲議會右翼民粹主義的ID黨團。

（德國之聲中文網）在被德國另類選擇黨（AfD）逐出歐洲議會黨團之後，備受爭議的議員克拉（Maximilian Krah）表示，目前暫不考慮獨自加入歐洲議會中的右翼黨團。

周二，他對新聞平台Politico表示：「我的同事們以為放棄了我，就可以重回ID黨團，會有更好的機會。我認為這是一條錯誤的道路，但是我尊重他們的選擇。」歐洲議會中的右翼民粹主義黨團全稱「認同與民主」，英文縮寫ID。在歐洲議會選舉之前，德國AfD因為接連爆出醜聞，被ID黨團開除。

克拉表示，他將會從旁觀者的角度關注黨派嘗試重回ID黨團的努力。「但是我現在就可以告訴您：這條路不會成功。之後局面會重新洗牌。」

現年47歲的克拉原本是德國另類選擇黨在歐洲議會選舉中的重磅候選人，但由於在大選之前不久他的一名助手因為涉嫌為中國從事間諜活動而被捕，再加上他本人涉及納粹的爭議言論，導致AfD被歐洲議會右翼ID黨團開除。克拉本人也辭去了黨內的領導職務。

在新一屆歐洲議會中，克拉就不能再坐在AfD的歐洲議會黨團中間了 圖片來源： Frederick Florin/AFP

在周日結束的歐洲議會選舉中，德國另類選擇黨獲得了15.9%的選票，得票率僅次於目前在野的聯盟黨（基民盟CDU和基社盟CSU）。選前的各種風波似乎並未對AfD造成太大的影響。與2019年歐洲大選相比，AfD的得票率增加了將近五個百分點。

克拉對Politico表示，AfD必須全黨共同努力在歐洲議會中尋找一個新的黨團。他指出，現在歐洲議會中有不少新成立的右翼黨派，「它們年輕，有創造力，而且一點也不糟糕。事實上，我們應該鼓起勇氣，對那些尋求靠近AfD的黨派伸出我們的手。」

新當選的AfD歐洲議員周一表決通過了將克拉從該黨黨團除名的決定。在新一屆歐洲議會中，AfD擁有15個議席。但是將克拉排除在外之後，該黨的議會黨團將只有14人。



（德新社）

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