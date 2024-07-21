熊貓外交 誰是贏家?

中國的熊貓外交，真正的贏家是誰？在雙邊關係緊張的背景下，為什麼中國仍願向美國運送大熊貓？而歸國的「華僑熊貓」面臨的最大挑戰又是什麼？

（德國之聲中文網）中國的熊貓外交可能有一個真正的贏家——大熊貓。中國與美國和歐洲的動物園合作保護大熊貓物種數十年後，野生大熊貓的種群數量從上世紀80年代的約1100只增長到近1900只，世界自然保護聯盟（IUCN）也將大熊貓的受威脅等級從「瀕危」降為「易危」。

不僅中國在保護大熊貓方面積極努力，全球各國的科學家和研究人員也在其中發揮了關鍵的作用，尤其是美國的科研人員。位於雅安的中國大熊貓保護研究中心專家張和民表示：「我們與美國聖地亞哥動物園、華盛頓動物園以及歐洲國家開展科研合作。他們在獸醫學、遺傳學和疫苗接種等方面更為先進，我們從他們那裡學習。」他在最近一次政府組織的媒體參觀活動中做出了上述表示。這次活動在雅安碧峰峽熊貓基地舉行。這裡有66只大熊貓，它們在這個綠意盎然的寧靜環境中悠閒自得，享受著竹子的美味。

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中國長期以來向外國租借熊貓，這被視為北京軟實力外交的工具。美聯社指出，保護熊貓的重要意義可能是北京在中美關係緊張時，仍然決定與美國動物園續簽合作，並仍然運送出大熊貓的重要原因。今年6月，一對大熊貓在在加利福尼亞州南部的聖地亞哥動物園(San Diego Zoo)落戶，經過幾周的適應期後將和公眾見面，美國史密森學會國家動物園，還有三藩市動物園接下來也會迎來新熊貓。前美國大使博丹（Barbara K. Bodine）表示，這是一招聰明的高招，有助於改善中國在美國人心中的形象，但不太可能改變美國的政策："如果他們想把中國塑造成一個不具威脅性的大國，他們就會送出幾對毛茸茸的可愛熊貓。它們整天坐著吃竹子，那麼中國就是這樣一個可愛、毛團團的國家。這是最好的訊號"。她補充說，但這絲毫不會改變政治討論：「公共外交的作用有限。它不能改變地緣政治和經濟考量。人們不會因為看了熊貓就覺得，美國可以接受從熊貓祖國湧入大量便宜的電動汽車。」

張和民表示，送往海外的大熊貓都經過了精挑細選，基因優良：「它們遺傳價值高。如果它們能夠生兒育女，幼崽也將具備很高的遺傳價值。」他還指出，儘管西方在基因研究方面領先，但中國更擅長喂養和行為訓練：「這兩者是相互補充的。」研究人員表示，最終的目標是幫助這些熊貓回歸野外並生存下來，更大規模的圈養繁殖大熊貓是實現這一目標的基礎。

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20 世紀 80 年代，隨著熊貓數量的減少，中國政府不再向國外贈送熊貓，轉而採用利潤更高的短期租借方式，並與外國動物園在研究和繁殖方面進行長期合作。在這個背景下，2000 年大熊貓「美香」和「添添」抵美。美香在美國生活的 23 年中，生下了四個寶寶： 分別是 2005 年的 「泰山」、2013 年的 「寶寶」、2015 年的 「貝貝 」和 2020 年的 「小奇跡」。它們都已已被送回中國。

負責貝貝和其他兩只國外熊貓的飼養員李曉燕（音）表示，出生在海外的大熊貓在被送回中國時可能會面臨語言障礙。她說：「有些大熊貓回國後可能很快適應，而有些則需要很長時間來適應新環境，尤其是語言等人為因素。在國外使用的是外語，而在中國則使用中文，甚至還有四川話和雅安方言。」

（美聯社）



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