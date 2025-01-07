「烏魯木齊中路」導演陳品霖被判3年半

（德國之聲中文網）據中國「維權網」周二（1月7日）消息，上海寶山法院法庭第三法庭周一下午開庭審理陳品霖公訴案，他被指控「明知是編造的虛假訊息，在訊息網路上散佈，造成公共秩序嚴重混亂；轉發引用辱罵國家領導人言論，損害國家形象、嚴重危害國家利益」。

「烏魯木齊」為何成禁忌?

2022年11月24日，新疆烏魯木齊一棟住宅發生火災導致多人死亡。由於當時中國政府嚴格實施旨在控制新冠疫情的清零政策，不少輿論將罹難者無法及時逃脫的原因指向死板的封控措施。隨後上海、北京等城市都出現民眾在街頭自發性聚集悼念，這一過程進一步演變為要求包含中國當局解封和其他政治訴求的「白紙運動」，期間更是一度有民眾喊出「習近平下台」的口號。

當時人在上海烏魯木齊中路的陳品霖在現場拍攝了大量影片素材，製作成紀錄片「烏魯木齊中路」，並在一年後、白紙運動一周年之際，將紀錄片發布在多個社群平台，獲得數十萬人次的觀看。陳品霖則是在影片發布不到一周後便被刑事拘留，並於2024年正式以涉嫌「尋釁滋事」被批補起訴。

陳品霖被捕後，國際人權組織多次呼籲中國當局將其釋放。記者無疆界組織去年3月透過聲明聲援陳品霖，呼籲民主國家加大對中國政府的壓力，確保包括陳品霖以及其他120名被中國拘留的新聞自由捍衛者得到釋放。

運動飄散後，白紙青年今何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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