烏邊防局：32名外逃烏克蘭男子在匈牙利被捕

為了抵禦俄羅斯的侵略，烏克蘭需要不斷將新的士兵送往戰爭前線。自從5月實行新的動員法之後，越來越多烏克蘭男子試圖逃往國外以躲避兵役。

（德國之聲中文網）根據烏方提供的消息，有32名烏克蘭人乘坐一輛貨車從該國西部穿越邊界逃到匈牙利。烏克蘭國家邊防局發言人德姆申科（Andrij Demtschenko）周一表示：「鄰國方面通報稱，他們發現了一輛汽車，並且逮捕了32名烏克蘭公民。」

據稱，這輛貨車不是來自烏克蘭軍方。此前由於流出的一些照片顯示車身刷了綠漆且有黑色軍用車牌照，因此媒體對車輛來源做出了一些猜測。目前匈牙利方面尚未對此事予以證實。

烏克蘭反抗俄羅斯侵略的保衛戰爭已經持續兩年有餘。該國目前處於戰時狀態，政府於5月18日頒布了新的軍隊動員法。自此之後，該國所有18到60歲之間的男性公民都有義務在60天之內到徵兵中心登記，他們只有在很少數的特例情況下才被允許離開烏克蘭。

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為了躲避兵役，不少烏克蘭男性試圖通過所謂的綠色邊界逃到接壤的歐盟國家，或者是去摩爾多瓦。在流經烏克蘭和羅馬尼亞等歐盟國家的邊界河蒂薩河，以及橫貫烏克蘭和波蘭、羅馬尼亞等國的喀爾巴阡山脈，經常能發現逃亡烏克蘭男子的屍體。

自從烏克蘭收緊徵兵規定之後，社群網站上流傳著越來越多的有關烏克蘭強制徵兵的消息，其中甚至不乏一些殘酷的招募手段。



（德新社）

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