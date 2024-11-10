烏克蘭34架無人機襲擊莫斯科 三座機場受影響

烏克蘭於周日動用了至少34架無人機襲擊莫斯科，這是這場戰爭爆發以來俄羅斯首都遭遇的最大規模無人機襲擊。莫斯科在其上空建起了一系列「電子傘」，確保無人機在抵達克里姆林宮之前被擊落。

（德國之聲中文網）烏克蘭於周日（11月10日）動用了至少34架無人機襲擊莫斯科，這是自2022年這場戰爭爆發以來俄羅斯首都遭遇的最大規模無人機襲擊，導致三座機場的航班被迫改道，至少一人受傷。

俄羅斯國防部表示，在西部其他地區的三個小時內，俄羅斯防空系統擊毀了另外36架無人機。

俄羅斯國防部稱，「基輔政權企圖使用飛機類型的無人機在俄羅斯聯邦領土上發動恐怖襲擊的行動已被挫敗。」

俄羅斯聯邦航空運輸局稱，位於多莫傑多沃（Domodedovo）、謝列梅捷沃（Sheremetyevo）和茹科夫斯基（Zhukovsky）的三大機場至少36個航班改道，但後來恢復了正常營運。據報導，莫斯科地區有一人受傷。

莫斯科及其周邊地區，人口至少達2100萬，是歐洲最大的都會區之一，與伊斯坦堡都會區比肩而立。

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烏克蘭方面表示，俄羅斯當天發射了創紀錄的145架無人機，其防空系統擊落了其中的62架。烏克蘭還表示攻擊了俄羅斯布良斯克地區的一處彈藥庫，該地區報告稱擊落了14架無人機。

未經驗證的影片在俄羅斯網民的Telegram頻道上發布，影片中可以看到無人機在城市天際線上穿梭。

持續兩年半的烏克蘭戰爭可能正在進入尾聲階段。川普将於明年1月再次入主白宮。他在競選期間聲稱可以在24小時內實現烏克蘭和平，但並未詳細說明具體方案。

據媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基致電川普祝賀其當選總統時，特斯拉首席執行官、川普的支持者埃隆‧馬斯克也參與了通話。馬斯克擁有的SpaceX公司提供星鏈（Starlink）衛星通信服務，對烏克蘭的防禦工作至關重要。

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莫斯科「電子傘」

基輔自身也多次成為俄軍大規模無人機襲擊的目標，但堅持對東部這個龐大鄰國的侵略進行反擊，頻繁襲擊其油煉廠、機場，甚至俄羅斯的戰略預警雷達站。

雖然1000公里的兩國交戰前線在很大程度上轉變為類似於第一次世界大戰的壕溝戰和炮擊戰，但無人機作戰已成為衝突中的一大創新。

莫斯科和基輔都在尋求購買和研發新型無人機，探索創新的部署方式，並研究新的擊落方法——從農民的傳統獵槍到先進的電子干擾系統。

莫斯科在其上空建起了一系列「電子傘」，在關鍵建築物上空增加了內部保護層，並設有一套複雜的防空網路，確保無人機在抵達克裡姆林宮之前被擊落。

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雙方都將便宜的商業無人機轉化為致命武器，同時加緊本地生產。雙方士兵都描述了面對無人機的恐懼，雙方也都在宣傳中使用了無人機致命打擊時的陰森畫面。

俄羅斯總統普丁努力使莫斯科免受戰爭的影響。在轟炸基輔的同時，他稱烏克蘭針對民用基礎設施（如核電站）的無人機攻擊為「恐怖主義」，並誓言報復。

莫斯科作為俄羅斯最富裕的城市，在這場戰爭期間因冷戰以來最大規模的國防開支而繁榮發展。

在莫斯科的街道上沒有恐慌跡象。市民們牽著狗悠閒散步，俄羅斯東正教教堂的鐘聲不急不慢地響起。

（路透社）

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