烏克蘭首次使用美國的ATACMS導彈襲擊俄羅斯

（德國之聲中文網）據俄羅斯國防部的消息，周二凌晨3點25分（格林尼治時間0025），"敵方使用6枚彈道導彈襲擊了布良斯克地區的一處設施。根據已確認的數據，使用的是美國製造的ATACMS戰術彈道導彈。"

俄羅斯國防部稱，俄軍擊落了其中5枚，另一枚被損壞。導彈碎片落在一個未公開的軍事設施區域，引發了一場火災，但未造成任何損失或人員傷亡。

這一聲明發布的幾天前，華盛頓解除了對烏克蘭使用中遠程美制導彈打擊俄羅斯本土的限制。

烏克蘭尚未立即證實在對俄羅斯布良斯克地區的襲擊中使用了ATACMS導彈。不過，周二早些時候，烏克蘭軍方表示，他們對俄羅斯布良斯克地區卡拉切夫地區的一處軍火庫發動了襲擊，但未說明使用了何種武器。

如果俄羅斯方面的聲明得以證實，這便是烏克蘭首次使用美國生產的ATACMS導彈打擊俄羅斯腹地。多月以來，基輔一直要求華盛頓為使用這種射程更遠的ATACMS導彈打擊俄羅斯本土打開綠燈。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrij Sybiha）曾說過，美國允許使用此類導彈將會"改變游戲規則"。

莫斯科則表示，使用西方武器攻擊國際公認的俄羅斯領土，意味著美國成為衝突的直接參與者。普丁此前曾表示，如果發生這種情況，將作出"適當的決定"。

（綜合報導）

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