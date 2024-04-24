烏克蘭限制海外領事服務 敦促適齡男性回國參戰

許多符合軍事動員年齡的烏克蘭男性居住在國外，僅在德國人數就達到20萬。現在基輔方面希望他們回國參戰補充兵源。烏克蘭外交部宣佈對海外領事服務做出限制，這可能意味著領事館拒絕向在海外生活的18歲至60歲烏克蘭男性公民發放新證件。

（德國之聲中文網）周二（4月23日）起，烏克蘭外交部宣佈，對海外領事服務的項目和範圍做出限制，「暫時停止接受18歲至60歲烏克蘭男性公民的領事服務新申請」，例如無法更新快過期的護照，只允許駐外領事館向這一年齡範圍的烏克蘭男性發放返回烏克蘭的證件。

烏克蘭在前線已經出現嚴重兵力不足的問題，最新的這一宣佈目的就是促使更多役齡男性回國參戰補充兵源。

5月18日，烏克蘭將公佈執行新的動員令。新的動員令旨在徹底改革動員制度，包括加強對逃避兵役者的處罰，並強迫男性及時更新軍事登記。

烏克蘭外交部表示，需要暫停領事服務，以「解決與實施新立法相關的技術問題」。

烏克蘭外交部發出的聲明稱，一旦該法律生效並且「更新其軍事登記後」，男性將能夠獲得領事服務。聲明稱：「持有有效軍事登記證件的18歲至60歲烏克蘭男性公民將可以充分享受領事服務。」



烏克蘭戰爭爆發之後，除了少數例外，烏克蘭男性一直被禁止離開該國。

但有些人戰前就離開，烏克蘭媒體估計還有數千人非法逃離該國。

俄烏交戰雙方都不願對外公佈真實的傷亡數據。 圖片來源： Evgeniy Maloletka/dpa/AP/picture alliance

烏克蘭外交部長庫列巴早些時候曾表示：「留在國外並不能免除公民對祖國的責任」。他下令對「烏克蘭國內和國外的適齡男子」採取「公平」措施。

他還在社交平台X上寫道：「如果這些人認為，一個人遠在前線作戰，為這個國家犧牲生命，而另一個人卻坐在國外接受這個國家的服務，那是行不通的。」

官方聲明公佈前，烏克蘭媒體就發表了一份包含相應措施的文件。這些措施引發不少批評和擔憂，許多公眾人物警告說這只會適得其反。

烏克蘭前司法部副部長佩圖霍夫（Sergiy Petukhov）在臉書上表示：「這不會讓出國的人……回到烏克蘭參戰。」

經濟學家福薩（Sergiy Fursa）將這些措施描述為「報復」行為，並指責政府的行為是出於「民粹主義」，有可能「分裂社會」。

赫爾辛基集團烏克蘭分公司負責人帕夫利琴科（Oleksandr Pavlichenko）表示，此舉可能會對基輔的海外聲譽造成負面影響。

去年12月，澤倫斯基表示，烏克蘭希望動員多達50萬新兵。 圖片來源： Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

去年年底以來，烏克蘭軍隊在前線一直在失去更多的陣地，因為該國面臨兵力短缺和急需的西方盟國援助不斷受阻的雙重困境。

烏克蘭花了幾個月的時間終於通過的動員法旨在增強戰鬥潛力，但是新法廢除了一項在軍人前線服役36個月就可以回家的條款，引發廣泛批評和憤怒。

很多烏克蘭人在戰爭持續了兩年之後已感到疲憊不已。

澤倫斯基：已有3.1萬烏克蘭士兵陣亡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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