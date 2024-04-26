烏克蘭農業部長涉嫌貪污被捕並獲保釋

烏克蘭農業部長索爾斯基周五（4月25日）被捕之後獲得保釋。他被指控參與非法收購價值約700萬美元的國有土地。

（德國之聲中文網）烏克蘭農業部長索爾斯基（Mykola Solsky）周五（4月25日）獲得保釋，等待對其參與非法收購價值約700萬美元的國有土地腐敗指控進行調查。

索爾斯基否認了這些指控。這些指控涉及他在2022年3月開始擔任農業部長之前的2017-2021年的作為。他於周五被拘捕，但在支付了7570萬格裡夫尼亞（約合190萬美元）保釋金之後獲釋。

索爾斯基於周四遞交了辭呈。從理論上說，在議會審查他的請求之前，他仍可留任。他是澤倫斯基政府第一位成為貪污案嫌疑人的部長。檢察官在周四的法庭聽證會上表示，如果指控得以證實，索爾斯基可被判處最高12年監禁。

現年44歲的索爾斯基是烏克蘭努力維持其穀物生產的核心人物。俄羅斯的全面入侵封鎖了黑海出口通道，農田裡布滿地雷，大量耕地荒蕪。

基輔已申請加入歐盟，以便將該國巨大的穀物產業納入目前有27個成員國的歐盟版圖。

檢察官稱，索爾斯基是一個由12名官員和商人組成的集團的成員，他們企圖從兩家國有企業非法徵用土地，涉嫌犯罪的金額達到2.91億格裡夫納（約合735萬美元）。檢察官還說，該團伙試圖非法轉讓價值1.9億格裡夫納的其他土地，但在調查開始後收手了。

索爾斯基在2017年成為律師，2019年當選議員，並成為議會農業政策委員會的負責人。

檢察官說，此案牽涉將土地轉讓給退伍軍人，條件是他們將土地租給一些私人公司，而土地的原始所有權證書已被銷毀。

索爾斯基在周四的聽證會上否認他從任何此類計劃中獲益。

澤倫斯基一直試圖對腐敗採取零容忍政策。去年烏克蘭國防部受到貪污指控後，他撤換了國防部長。烏克蘭政府實施了改革，以消除針對國有企業的貪污企圖，提高透明度，並引入更多數字化政府服務。



（路透社）



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