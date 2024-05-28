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烏克蘭與西班牙簽署11億歐元國防協議

2024年5月28日

烏克蘭總統澤倫斯基在訪問馬德里期間與西班牙首相桑切斯簽署國防協議，西班牙承諾向烏克蘭提供價值11億歐元的國防援助。德國表示將向烏克蘭增撥6000萬歐元的援助。

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烏克蘭總統澤倫斯基5月27日訪問馬德里並與西班牙首相桑切斯簽署國防協議
烏克蘭總統澤倫斯基5月27日訪問馬德里並與西班牙首相桑切斯簽署國防協議圖片來源： Paul White/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）西班牙承諾向烏克蘭提供價值11億歐元的國防援助，其中包括防空導彈、豹式坦克和彈藥。

烏克蘭總統澤倫斯基周一（5月27日）訪問馬德里期間與西班牙首相桑切斯簽署了該協議。

烏克蘭總統澤倫斯基在訪問中與西班牙首相桑切斯和國王費利佩六世會晤，這是他首次正式訪問西班牙。

桑切斯說："這將使烏克蘭能夠增強自身能力，包括必要的防空系統，以保護其平民、城市和基礎設施，因為這些地方仍在遭受不分青紅皂白的襲擊，就像本周末在哈爾科夫看到的那樣。"

澤倫斯基稱讚該協議是"在當前困難時期拯救生命的援助"。

德國將為烏克蘭人道主義援助增撥6000萬歐元

德國外交部長貝爾博克周一（5月27日）表示，德國將在已向烏克蘭提供的30多億歐元人道援助基礎上，再向該國提供6000萬歐元的援助。

貝爾博克在布魯塞爾與歐盟外長會晤前表示，俄羅斯最近發動的致命襲擊使全力支持烏克蘭變得更加必要。她說烏克蘭東部的人民尤其"缺乏一切"。

她說："兩年半以來，人們一直在俄羅斯的恐怖佔領下遭受苦難。"

貝爾博克表示，德國政府將與國際夥伴合作，努力向該地區提供人道主義援助。

澤倫斯基最新影片 直接喊話習近平

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