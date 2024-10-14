烏克蘭敦促西方對「勝利計劃」做出承諾

烏克蘭近日提出了「勝利計劃」並希望獲得西方夥伴的支持，望各國能採取具體措施向烏克蘭提供協助。

（德國之聲中文網）在提出對俄戰爭的「勝利計劃」後，烏克蘭總統澤倫斯基希望西方迅速做出具體承諾 。烏克蘭總統辦公室主任傑爾馬克（Andrij Jermak）強調，這不是幾天的問題，而是幾個小時的問題， 「我們的合作夥伴瞭解該計劃的邏輯」。他指出，西方夥伴需要採取非常具體的措施來幫助烏克蘭。

澤倫斯基於本周訪問倫敦、巴黎、羅馬和柏林期間與各國討論了「勝利計劃」。他還在訪問德國期間會見了聯邦總理肖爾茨和聯邦總統施泰因邁爾。

目前尚不清楚「勝利計劃」的細節，不過，計劃很可能包括基輔領導層要求獲准使用遠程武器打擊俄羅斯腹地深處軍事目標。此外，烏克蘭也持續尋求加入北約。

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「更多無人機，更多手榴彈」

在新的公開影片中，澤倫斯基強調希望能大幅擴大烏克蘭的武器生產。他指出：「我們的工業能力，足以生產多於我們財政能力可負擔的無人機、手榴彈和軍事裝備。」他認為西方可以為此提供資金，特別是在目前許多合作夥伴由於自身缺乏武器，而無法充分幫助烏克蘭的情況下。 「此外，一些合作夥伴也擁有已經可以在烏克蘭使用的特殊技術。」

澤倫斯基同時感謝各方對於烏克蘭國防部門進行的投資，特別是在無人機生產方面。

士兵在作戰無人機上安裝爆炸裝置 圖片來源： Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Radio Liberty/REUTERS

另一方面，烏克蘭武裝部隊總司令蘇爾斯基（Olexander Syrskyj） 在社群媒體上發表了評論，讚揚了使用無人機打擊俄羅斯境內軍事目標的成功。

根據烏克蘭國際媒體《自由社》（Freedom）報導，自8月初以來，俄羅斯的軍火庫接二連三被炸毀。在特維爾和克拉斯諾達爾地區，有66%至 93%的彈藥庫存遭到損毀。據稱，來自伊朗和北韓的貨物也被波及。此消息無法獨立核實。

接受《自由社》採訪的專家解釋說，造成（俄羅斯）損失如此慘重的原因是蘇聯時期就已經存在的做法，即出於後勤原因，將盡可能多的彈藥儲存在一個地方。此外，安全防範措施也相當鬆懈，有時物資僅露天儲存，而倉庫的防空防禦也不足。

（德新社、路透社）

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