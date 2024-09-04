烏克蘭外長庫列巴請辭 議會或周四做出決定

俄羅斯本周三襲擊了烏克蘭西部城市利沃夫，造成7人喪生。此次襲擊正值烏克蘭進行大規模政府改組之際。烏克蘭在國際舞台抵抗俄羅斯侵略最為知名的人物之一、烏克蘭外長庫列巴周三提出辭職請求。

（德國之聲中文網）本周三，俄羅斯罕見地襲擊距離前線數百公里的烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），造成七人死亡，20多人受傷，死者中包括三名兒童。俄羅斯的導彈和無人機襲擊還造成歷史建築受損。

襲擊發生後，烏克蘭總統澤倫斯基再次呼籲允許烏克蘭使用西方遠程武器攻擊俄羅斯境內的軍事目標。他說，"所有說服合作夥伴給烏克蘭更多遠程能力來回應恐怖活動的人都是在防止俄羅斯對烏克蘭城市發動此類恐怖襲擊。"

俄羅斯9月4日使用無人機和導彈襲擊烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv) 圖片來源： Roman Baluk/REUTERS

議會周三批准數名部長的辭職請求

澤倫斯基目前正在推動俄羅斯兩年半前全面入侵烏克蘭以來該國最大規模的一次政府改組。本周三，澤倫斯基再次表示，正在進行的政府改組旨在為烏克蘭抵禦俄羅斯入侵提供急需的推動力。

多位部長在此次改組前遞交了辭呈，包括自2020年以來一直擔任烏克蘭外交部長的庫列巴（Dmytro Kouleba）。

現年43歲的庫列巴2020年3月出任外交部長，擅長演講，因在俄羅斯入侵期間在國際層面上孜孜不倦地爭取西方盟友以及其他國家向烏克蘭提供有效幫助而聞名，獲得高度的國際認可。今年7月，他成為自俄羅斯全面入侵以來訪問中國的烏克蘭最高級別官員。

澤倫斯基：「我們必須盡快結束戰爭」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國外長高度評價庫列巴

庫列巴沒有給出請辭的原因。烏克蘭議會本周三在Telegram 上表示，在政府重大改組中，烏克蘭議會接受了副總理、戰略工業部長和另外兩名部長的辭職，但在會議結束時尚未考慮外交部長庫列巴的辭職請求。

法新社報導說，據議會消息人士稱，對庫列巴辭職申請的投票被推遲到周四。一位接近烏克蘭總統辦公室的消息人士告訴法新社，澤倫斯基和庫列巴"將討論並決定"他的未來職位。人們普遍猜測庫列巴可能會負責烏克蘭爭取盡快加入北約的事務。

庫列巴提交辭呈後，德國外長貝爾博克高度評價了與這位烏克蘭外長的合作。她在X（前推特）上寫道，

"（我們）在夜間火車、G7會議上、在前線、在布魯塞爾、在一座被炸毀的發電廠前長談--很少有人像你一樣與我有過這樣密切的合作，@DmytroKuleba，你把自己國家的人民放在第一位。衷心祝福一切順利--當和平與自由最終回歸#烏克蘭時，我們將再次見面。"

(法新社、路透社等）

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