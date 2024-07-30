烏克蘭向中國外長發出訪烏邀請

烏克蘭外交部一名發言人本周二（7月30日）表示，烏克蘭政府向中國外交部長王毅發出邀請，歡迎他訪問烏克。北京表示對這一提議"感興趣"。

（德國之聲中文網）上周，烏克蘭外長庫列巴訪問中國。這是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來訪問中國的烏克蘭最高級別政府官員。

一名不願透露姓名的烏克蘭代表團成員告訴路透社，中國外長王毅同庫列巴在廣州舉行的會晤持續了3個多小時，比計劃的時間長，"是一次非常深入和具體的會談"。

中方強調："所有衝突的解決最後都要回到談判桌前，一切爭端的化解總要通過政治途徑實現"。中方指出近期俄烏雙方都不同程度地發出願意談判的訊號，雖然"條件時機還不成熟"，但中方"支持一切有助於和平的努力，願意繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。"

本周二，烏克蘭外交部發言人在新聞簡報會上說："我們準備歡迎王毅部長訪問烏克蘭，請他親眼目睹俄羅斯侵略我國的後果，並與他就一系列雙邊、地區和國際問題進行更深入的雙邊會談。"

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上周六，美國國務卿布林肯在寮國首都萬象舉行的年度東協外長會議期間與中國外長王毅舉行了會晤。據美國國務院的聲明，布林肯就美中兩國存在嚴重分歧的領域，包括中國為俄羅斯軍工業提供支持的做法，向中國外長施壓。據中國外交部發表的雙方會面紀要，王毅表示，中國在烏克蘭問題上的的立場坦坦蕩蕩，將繼續堅持勸和促談。王毅稱，美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，中方反對抹黑栽贓。

美國國務卿布林肯和中國外長王毅在寮國首都萬象舉行的年度東協外長會議期間會面 圖片來源： Achmad Ibrahim/AP Photo/picture alliance

（路透社等）

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