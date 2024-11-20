為躲避關稅 軒尼詩考慮將裝瓶工序轉往中國

奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）旗下的軒尼詩公司正在研究一項在中國境內為其干邑白蘭地裝瓶的計劃，以應對中國的反傾銷措施。但這一計劃已經引起了軒尼詩法國工人的罷工抗議。

（德國之聲中文網）軒尼詩（Hennessy）管理層表示，為了應對中國政府實施的反傾銷措施，該公司正在考慮一切可能的方案，其中也包括將軒尼詩干邑白蘭地用貨櫃运抵中國，然後在當地進行裝瓶的可能性。不過，具體方案將視最終的評估結果而定。

中國是僅次於美國的第二大干邑出口市場，同時也是干邑白蘭地行業利潤最高的銷售市場。去年對華出口乾邑白蘭地的總金額高達17 億美元。

不過，由於中國和美國經濟均陷入疲軟狀態，干邑白蘭地的銷量也出現直線下滑。而2024年葡萄歉收，更使干邑白蘭地行業雪上加霜。

法國白蘭地工人罷工抗議

軒尼詩計劃將瓶裝業務轉移至中國的消息傳出後，位於法國科尼亞克省的瓶裝流水線工人舉行了罷工。當地工會代表拉布蘭奇（Michael Lablanche）對路透社表示，周二，大約500名工人參加了罷工，大約相當於全體員工人數的一半。他表示，罷工行動將在周三繼續進行。

軒尼詩位於法國科尼亞克省的一處酒窖。 圖片來源： Peter Noyce/imageBroker/picture alliance

去年十月，北京宣佈將對來自歐盟的瓶裝白蘭地徵收30%的關稅。此舉將對法國干邑白蘭地行業造成重大衝擊，除軒尼詩之外，同樣來自法國的白蘭地企業人頭馬君度（Remy Cointreau）和保樂力加（ Pernod Ricard）也受到影響。

工會代表拉布蘭奇表示，將干邑白蘭地運抵中國後再進行裝瓶，當然可以幫助企業躲避關稅，但對法國工人來說，這無疑是「一場災難」。

社媒上流轉的影片和圖片顯示，位於科尼亞克省的軒尼詩總部前，大批工人正在舉行抗議集會。

12月中旬開始在中國測試裝瓶

來自當地報紙《夏朗德自由報》（Charente Libre）以及工會代表拉布蘭奇的消息稱，周二，公司管理層告訴員工代表，他們將在12月15日向中國輸送首批一千升陳年干邑（VSOP），以測試在當地裝瓶的產品品質穩定性。拉布蘭奇說，一旦測試成功，軒尼詩集團將會把整條裝瓶線遷往中國，以達到年產60萬箱白蘭地的能力，這相當於軒尼詩在中國的全年銷量。

規模相對較小的白蘭地廠家人頭馬君度則表示，該公司暫時沒有將瓶裝生產線轉移至中國的計劃，他們會通過降低生產成本和廣告支出等方式，減少中國關稅造成的影響。

法國是歐盟內對中國電動車徵收額外關稅的主要推動者，自歐盟去年10月對中國電動汽車發起反補貼調查以來，中國也對多項歐盟產品實施了報復性的關稅措施，其中就包括白蘭地。而歐盟對華白蘭地出口的90%均來自法國。

（路透社等）

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