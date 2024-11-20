為躲避關稅 軒尼詩考慮將裝瓶工序轉往中國

為躲避關稅 軒尼詩考慮將裝瓶工序轉往中國2024年11月20日
（德國之聲中文網）軒尼詩（Hennessy）管理層表示，為了應對中國政府實施的反傾銷措施，該公司正在考慮一切可能的方案，其中也包括將軒尼詩干邑白蘭地用貨櫃运抵中國，然後在當地進行裝瓶的可能性。不過，具體方案將視最終的評估結果而定。
中國是僅次於美國的第二大干邑出口市場，同時也是干邑白蘭地行業利潤最高的銷售市場。去年對華出口乾邑白蘭地的總金額高達17 億美元。
不過，由於中國和美國經濟均陷入疲軟狀態，干邑白蘭地的銷量也出現直線下滑。而2024年葡萄歉收，更使干邑白蘭地行業雪上加霜。
法國白蘭地工人罷工抗議
軒尼詩計劃將瓶裝業務轉移至中國的消息傳出後，位於法國科尼亞克省的瓶裝流水線工人舉行了罷工。當地工會代表拉布蘭奇（Michael Lablanche）對路透社表示，周二，大約500名工人參加了罷工，大約相當於全體員工人數的一半。他表示，罷工行動將在周三繼續進行。
去年十月，北京宣佈將對來自歐盟的瓶裝白蘭地徵收30%的關稅。此舉將對法國干邑白蘭地行業造成重大衝擊，除軒尼詩之外，同樣來自法國的白蘭地企業人頭馬君度（Remy Cointreau）和保樂力加（ Pernod Ricard）也受到影響。
工會代表拉布蘭奇表示，將干邑白蘭地運抵中國後再進行裝瓶，當然可以幫助企業躲避關稅，但對法國工人來說，這無疑是「一場災難」。
社媒上流轉的影片和圖片顯示，位於科尼亞克省的軒尼詩總部前，大批工人正在舉行抗議集會。
12月中旬開始在中國測試裝瓶
來自當地報紙《夏朗德自由報》（Charente Libre）以及工會代表拉布蘭奇的消息稱，周二，公司管理層告訴員工代表，他們將在12月15日向中國輸送首批一千升陳年干邑（VSOP），以測試在當地裝瓶的產品品質穩定性。拉布蘭奇說，一旦測試成功，軒尼詩集團將會把整條裝瓶線遷往中國，以達到年產60萬箱白蘭地的能力，這相當於軒尼詩在中國的全年銷量。
規模相對較小的白蘭地廠家人頭馬君度則表示，該公司暫時沒有將瓶裝生產線轉移至中國的計劃，他們會通過降低生產成本和廣告支出等方式，減少中國關稅造成的影響。
法國是歐盟內對中國電動車徵收額外關稅的主要推動者，自歐盟去年10月對中國電動汽車發起反補貼調查以來，中國也對多項歐盟產品實施了報復性的關稅措施，其中就包括白蘭地。而歐盟對華白蘭地出口的90%均來自法國。
（路透社等）
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