為平息「白蘭地」之爭 明年初法國總理將訪問北京

（德國之聲中文網）歐盟同中國之間爆發一系列貿易爭端後，法國總統馬克宏表示，他希望中方能夠放棄對干邑白蘭地徵收懲罰性關稅的計劃。巴西G20峰會期間，馬克宏周二表示：「我們已同中國領導人習近平達成共識，以務實和透明的方式來解決這一問題。」

馬克宏還表示，法國總理米歇爾‧巴尼耶（Michel Barnier）會在明年年初訪問北京，協調具體事宜。馬克宏說，他相信，中法雙方將能夠找到一個「良好的解決方案」。馬克宏強調，白蘭地產業關係到數萬法國家庭的生計。馬克宏說，法國的白蘭地並沒有「獲得國家補貼」，因此中方的關稅措施「令人震驚」，也說明這種關稅顯然「是有針對性的」。

與此同時，干邑白蘭地生產商軒尼詩的大約500名員工周二開始罷工，他們抗議軒尼詩向中國出口桶裝白蘭地，然而在中國進行瓶裝的計劃。軒尼詩希望以這種方式來規避對瓶裝白蘭地徵收的關稅。

法國總理巴尼耶明年初將訪問北京，以協調中法兩國的「白蘭地」之爭。 圖片來源： Alain Jocard/AFP/Getty Images

工會方面表示，軒尼詩管理層計劃在今年年底前，完成對中國境內瓶裝作業能否保障產品品質的評估。工會代表德菲爾（Matthieu Devers）表示，軒尼詩已經擬定了向中國出口酒瓶、商標和木質瓶塞的計劃。不過，軒尼詩管理層則對所謂轉移生產線的傳言予以「堅決否認」。

上周，北京宣佈，將對來自歐盟的白蘭地再次徵收懲罰性關稅。一般認為，這是歐盟對中國電動車增收關稅後，中國方面所做出的回應。歐盟出口的白蘭地中，95%來自法國西部城市干邑附近。干邑附近的白蘭地生產商認為他們成了中歐貿易戰的「犧牲品」，並呼籲法國政府為他們爭取權益。

法國干邑白蘭地行業目前大約擁有73000名從業人員。出口收入達34億歐元，佔干邑白蘭地銷售總收入的98%。而最大買家則分別為美國和中國，美國佔干邑白蘭地出口收入的38%，中國則為25%。

今年十月底，儘管德國表示反對，歐盟仍最終決定、並已開始實施對中國電動車徵收最高至35.3%的關稅。法國則是歐盟對中國電動車徵收額外關稅的堅定支持者。布魯塞爾指責中方為電動車行業提供非法補貼，擾亂了該行業的正常競爭。

（法新社）

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