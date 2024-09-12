為什麼肖爾茨總理突然呼籲盡快實現烏克蘭和平？

俄烏戰爭爆發以來，呼籲俄烏和平談判會被貼上投降派的標籤。但在最近的一次訪談中，肖爾茨總理卻說現在到了盡快擺脫戰爭的時候，且和談應有俄羅斯參加。什麼因素導致他的轉變？俄羅斯和烏克蘭是否買賬？

（德國之聲中文網）在周日（9月8日）德國電視二台的一次ZDF採訪 中，肖爾茨總理談到俄烏戰爭時說，"我認為，現在是時候討論如何比目前的情況更迅速地擺脫戰爭，走向和平。"雖然，這位社會民主黨籍的總理並沒有提出具體建議，但他主張，下一次和平峰會俄羅斯應當參加。

一直以來，肖爾茨的有關論述都是"由烏克蘭決定仗需要打多長時間"、"普丁沒有興趣談判"、"普丁不能打贏戰爭"等這類力挺烏克蘭的強硬言論。

他的最近主張很快得到一部分人的支持，比如前烏克蘭駐德大使梅利尼克（Andrij Melnyk）。這位被調往巴西的烏克蘭大使在《柏林日報》表示 ，"我個人認為，德國總理肖爾茨可以採取創造性的做法，利用德國現有的外交渠道，探明與普丁對話是否有意義。"

9月6日肖爾茨同澤倫斯基在法蘭克福機場會晤 圖片來源： Boris Roessler/Pool via AP/picture alliance

地方選舉慘敗是肖爾茨轉變的願意之一

烏克蘭政治學者費森科（ Wolodymyr Fesenko）認為，肖爾茨的轉變是在試圖找到某種政治平衡。他說，"他順應了當前的趨勢。當下，和平談判議題正在被廣泛接受並得到討論，因此，肖爾茨在上周五（9月6日）與澤倫斯基會晤後，決定對此公開表達他的看法。"費森科相信，肖爾茨希望同國內的政治情緒保持一致，在明年的聯邦議會選舉前鞏固自己的地位。

費森科注意到，肖爾茨此前的立場是，只有烏克蘭有權決定何時以及在何種條件下與俄羅斯開始談判，"但現在他的表述有所不同。不過，他的言論並沒有具體內容，也沒有什麼驚人的訊息。"費森科預測，一切將取決於美國11月總統大選，在此之後，圍繞和平談判的辯論將會明顯增多。

艾伯特基金會俄羅斯項目負責人尤蘇波夫（Alex Yusupov）：德國失去了對俄國的影響力 圖片來源： DW

觀察人士認為，肖爾茨提議以外交談判方式解決俄烏戰爭問題並不意外。社民黨在德國東部薩克森州和圖林根州地方選舉中的慘敗，以及即將在9月22日舉行的布蘭登堡州選舉，可能也是他表態的原因之一。

目前，布蘭登堡州由社民黨執政。德國艾伯特基金會俄羅斯項目負責人尤蘇波夫（Alex Yusupov）認為，肖爾茨的言論是在為競選連任的布蘭登堡州州長沃伊德克（Dietmar Woidke）提供支持，並借此傳遞柏林也在考慮"通過談判而不僅僅是軍事手段盡早結束戰爭"的訊號。尤蘇波夫對德國之聲表示，如果總理忽視俄烏戰爭，民粹主義政黨將利用這一點並從中獲利，剛剛結束的薩克森州和圖林根州議會的選舉結果便是佐證。

克里姆林宮發言人佩斯科夫：和談？美國尚未表態呢！ 圖片來源： Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

德國對俄羅斯失去了影響力

蘇波夫還表示，德國已經失去了對俄羅斯的任何影響力。克里姆林宮不認為柏林是一個獨立的行為者。他說，德國明確站在基輔一邊，因此不可能發起"明斯克三號"倡議，"德國不能一邊向烏克蘭提供武器，一邊作為談判的中立調解人"。

莫斯科也對肖爾茨加強外交努力的建議反應冷淡。克宮發言人佩斯科夫表示，目前還沒有俄羅斯和烏克蘭之間開啟和平進程的條件。他指出，"主導這一進程以及指揮西方集體的國家"尚未發布聲明。他指的這個國家當然是美國。

烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andrij Jermak）：實現正義的唯一途徑，是烏克蘭的和平方案 圖片來源： Ukrinform/dpa/picture alliance

澤倫斯基：中巴《六點共識》具有破壞性

烏克蘭總理什米加爾（Denys Schmyhal）9月10日向記者表示，基輔希望能有一名俄羅斯代表參加下一次和平峰會，旨在"防止俄羅斯聯邦的操縱。他應向所有與會者展示他們是否具備進行和平談判的能力"。今年7月烏克蘭委託瑞士舉辦了和平峰會，但俄羅斯沒有收到邀請。

與此同時，烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andrij Jermak）在Telegram發帖重申，實現正義的唯一途徑，是"烏克蘭的和平方案、國際法準則，以及烏克蘭的領土完整和主權"。

周四（9月12日），巴西媒體Metropoles發表對烏克蘭總統澤倫斯基的採訪。澤倫斯基稱，中國和巴西旨在實現和平的聯合倡議"具有破壞性"，不過是一個"政治聲明"，他在採訪中發問："你怎麼能在沒有征詢我們意見的情況下，為我們提倡議呢？"

2023年2月，中國就曾提出結束俄烏戰爭12點計劃。今年5月，中國同巴西達成《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，簡稱《六點共識》。烏克蘭外交部已在6月4日發表聲明，拒絕接受《六點共識》。

澤倫斯基：「我們必須盡快結束戰爭」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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