為什麼美國總統大選結果由媒體公佈？

在美國，為什麼是由媒體來宣佈總統大選的獲勝者？官方結果要等到明年1月6日才會正式公佈，但媒體並不想等這麼久。

（德國之聲中文網）美國通常被認為是世界上建立民主制度最早的國家之一，那麼其建立在傳統和慣例基礎上的制度具有某些獨特之處也就不足為奇了。比如，自1848年以來，一直是由媒體來宣佈美國大選的獲勝者。

這一傳統始於網路、電視和廣播尚未出現的時代，那時甚至連電報技術也才剛剛起步。由於沒有聯邦機構負責對選舉進程進行協調和公告，新聞機構決定自己來承擔這項工作。美聯社（AP）於是開始在全國範圍內對選舉結果進行報導。

自19世紀以來，隨著媒體機構數量增加和科技的不斷進步，媒體一直作為非官方渠道，以最快速度向民眾提供有關選舉結果的最新消息。

但這也會帶來一些問題，比如美國西岸的選民可能在去投票的路上就已經通過媒體知曉東海岸某些選區的選取結果，比如在兩黨各自的某些傳統票倉已經有了什麼樣的選舉結果。而另一方面，在某些勢均力敵的搖擺州，可能需要數日甚至數周才能宣佈獲勝者。

美國總統的權力有多大？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

媒體如何對選舉結果做出預測？

美國50個州及首都華盛頓特區負責在其管轄範圍內進行總統、參議院和眾議院的選舉。

官方選舉結果將由各州進行公佈，媒體則向大眾提供有關現場選舉結果的即時報導、民調、預測、各州不同選舉規則的背景知識，以及歷史趨勢等綜合報導。

1990年，美國大多數主流媒體聯合創立了"全國選舉聯合報導團"（National Election Pool "NEP"），用出口民調數據，對選舉結果進行即時更新報導。

NEP至今仍然存在，其與市場研究公司Edison Research達成長期合作協議，為美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、有線電視新聞網（CNN）、全國廣播公司（NBC）以及路透社等新聞機構提供數據。

2016年，美聯社退出該組織，開發了自己的調查產品AP VoteCast。其他媒體如福克斯新聞（Fox News）、全國公共廣播電台（NPR）、公共廣播電視公司（PBS）、西班牙語電視台環球電視網（Univision）、《今日美國》（USA Today）和《華爾街日報》（Wall Street Journal）都使用該服務。德國之聲在報導選舉結果時也將使用美聯社數據。

雖然二者的統計方法不盡相同，但原則一致：當未統計選票已無法令落後的候選人反超時，領先的候選人將被宣佈為獲勝者。

《華盛頓日報》對此舉例說明：例如，如果一個州的一位候選人領先另一位候選人10,000張選票，但只剩下大約5,000張選票未統計，那麼即使所有未統計選票都投給落後的候選人，其也很難獲勝。

鑑於媒體會將所有可用數據進行分析，以對獲勝者做出預測，這個方法可以在一定程度上防止候選人自己過早宣佈獲勝，也有助於維護大眾對選舉制度的信任 - 研究表明，選民對選舉制度的信任已明顯下降。

建立預測模型

在官方尚未公佈結果的情況下，媒體如何宣稱某位候選人已經獲勝？

"我們所做的報導都是非官方的，但數據來源都是官方的，"Edison Research聯合創始人兼首席執行官喬‧倫斯基（Joe Lenski）解釋道。

Edison Research的3000多名員工會將上至大型州中央投票站，小至小鎮投票點的結果數據統統傳送回公司總部。

工作人員還會進行出口民調 - 即在選民投完票離開投票站時詢問其投票意向。調查對象也包括提前投票以及郵寄投票的選民。

接受出口民調的選民會被匿名問及他們將選票投給了誰 圖片來源： Sara D. Davis/Getty Images

這些數據將被用於建立模型，以便在最初的正式計票結果出來時，幫助判斷是否已可以宣佈獲勝者。

美聯社副社長大衛‧斯科特（David Scott）在解釋如何對選舉結果做出預測時表示，AP VoteCast的數據模型不僅根據原始計票結果，還會將選民登記、提前投票、民調結果、此前的選舉結果，標準化人口統計數據，以及選舉結果發布規則等因素考慮進去，以便對選舉結果進行統計和預測。

選舉當天就能宣佈結果？

根據最新民意調查，在一些選情膠著的州，在選舉當日甚至幾日後都無法確定獲勝者。會有媒體機構自作主張，率先宣佈獲勝者嗎？

這種情況雖不尋常，但媒體有編輯自由，可以自行決定宣佈與否。2020年，AP VoteCast的客戶福克斯新聞宣佈拜登贏得亞利桑那州，這讓川普非常不滿。隨後，美聯社也宣佈了同樣的結果。但由於選情膠著，NEP直到11月12日才宣佈結果--距離投票站關閉已過去整整12日。

"我們的計算模型被設定為，只有當我們對勝出者有99.5%的把握時，才會認為選舉結果已成定局。"倫斯基解釋道，鑑於當前政治環境，計算模型已被重新評估，最終決定權也將由分析團隊做出。他們會努力確保剩餘0.5%對選舉結果已無影響性，然後才會發布對選舉獲勝者的預測。

如果選前民調準確的話，那麼選民應做好思想準備，那就是在一些競爭激烈的搖擺州，11月5日之後很長一段時間內都不會確定究竟誰贏得了大選。

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