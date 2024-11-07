為什麼美國人願意讓川普重返白宮？

川普第二次競選總統的收獲是選舉團投票和普選大獲全勝，但這樣的結果讓其他國家的人們不禁想問：為什麼美國選民選擇讓川普重返白宮？

（德國之聲中文網）川普将在2025年1月再次擔任美國總統，據美聯社報導，川普不僅輕鬆贏得了選舉團投票，還贏得了普選。共和黨的川普至今的得票數已超過7200萬張，而他的民主黨對手賀錦麗的得票數不到6800萬張。

尽管如此，在許多地方，特別是西歐國家，人們此刻的心情卻是震驚和不理解。 DW在社群網站平台X上分享了一段影片，其中許多德国人表示他們很傷心、害怕和失望，少部分人對川普的勝選表示興奮。由此看來，美國以外民眾的預期與美國人的實際投票情況之間存在很大差距。

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《蓋洛普敗北：美國總統選舉的民調失敗》一書的作者坎貝爾（W. Joseph Campbell）表示：「毫無疑問，川普在選舉人團中擁有強大的多數票，甚至贏得了普選，這出乎我們的意料。」他向DW提到：「但今年的震驚和驚喜與2016年川普首次獲勝時的美國相比，根本不值一提。」

川普成功贏得關鍵群體支持

川普第二次獲勝，其中一個重要因素是他成功建立了選民聯盟。坎貝爾說：「川普在少數族裔中的表現相當不錯，這對共和黨候選人來說很不尋常。」

與2020年的得票率相比，2024年大選，川普在黑人和拉丁裔選民支持率都增加了。美聯社統計顯示，四年前，8%的黑人選民將選票投給了川普，今年則達到了16%；拉美裔選民也從2020年的35%增至2024年的42%。

此外，川普也贏得了更多年輕男性的支持。華盛頓美國大學的政治、政府和經濟學教授伊根（Michelle Egan）告訴DW，川普透過社群網站成功接觸到這些男性選民。

年輕男性对「堕胎」議題無感

賀錦麗的另一個問題是，她幾乎在每個競選場合都會提到的一個主要話题——墮胎權。伊根說：「哈里斯在這個議題上投入了大量精力，吸引了18至29歲的女性」，但這「對18至29歲的男性沒有同樣程度的吸引力」。

伊根說，決定2024年大選的關鍵——也是對賀錦麗不利的問題，是 「兩個『i'：通貨膨脹（inflation）和移民（immigration）。」

由於拜登讓賀錦麗負責移民和邊境安全問題，川普便借此將共和黨人所謂「美國南部边境非法移民造成的一系列問題」歸咎於她。

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哈里斯失利主因：通貨膨脹

弗吉尼亞大學政治中心分析師寇勒曼（J. Miles Coleman）告訴DW：「我認為很大程度上是因為拜登執政期間，物價居高不下。」

伊根指出：「人們根據自己的財務狀況投票。」她說，許多美國人重點放在：拜登和哈里斯政府執政期間，從食品到汽油和住房等所有開銷都變得那麼昂貴。

坎貝爾也認為，經濟在川普胜選中發揮了重要作用。他說：「在這個國家，選舉幾乎總是對現任政府的全民公決，而哈里斯沒有就此做出區隔。」坎貝爾補充：「經濟困難時期尚未結束。許多美國人都在為入不敷出、買房和填飽肚子而掙扎。」

許多美國人認為拜登和哈里斯政府執政期間通貨膨脹嚴重 圖片來源： J. Scott Applewhite/AP Photo/picture alliance

烏克蘭不是選民的主要關注點

至於歐洲方面擔心川普会嚴格限制對烏克蘭的援助，因為他與普丁關係密切，而且對北約持懷疑態度。這樣的立場並沒有在選舉中對川普造成傷害。

伊根說：「美國人關心的很多都是麵包和奶油之類的國內問題。……烏克蘭和以色列並不那麼重要。」

《紐約時報》一篇採訪了多位美國選民的報導也提到，對於老百姓而言，「抽象的真理不如實實在在的問題重要，比如支付房租的能力或對邊境口岸的擔憂」。因此，相較於賀錦麗的美好國家理想，川普主打的經濟、移民政策似乎能打動更多美國人的心。

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