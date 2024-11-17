為什麼網路詐騙在印度日益猖獗

（德國之聲中文網）2022年12月，一個霧霾籠罩的清晨，住在德裡的沙塔比‧比斯瓦斯（Shatabdi Biswas）接到一個電話。雖然比斯瓦斯對網路并不陌生，但在接下來的兩個小時內，這通電話幾乎讓她失去了賬戶中的所有積蓄。



現年37歲的比斯瓦斯是一名內容創作者。她被一種名為「數字逮捕」的騙局所騙，成了印度數百萬受害者中的一員。近年來，這種騙局在印度層出不窮，在全國範圍內引起關注。犯罪分子通常冒充執法人員（通常是警察或海關官員），通知毫無防備的受害者其身份已被用於非法活動。



在接下來的幾個小時裡，受害者會被騙子用假「逮捕電話」轟炸，直到他們將自己的積蓄都交出來。



「讓我最難受的是，是我自己把錢匯給他們的，」 比斯瓦斯在一家咖啡廳裡，想起那個不堪回首的清晨時說道。



「他們使用手段讓你失去理智，然後再利用你的恐懼對付你，直到你把所有錢都匯過去。」



據隸屬於印度內政部的印度網路犯罪協調中心（I4C）報告，僅2024年前四個月，平均每天就有7000起網路犯罪投訴。



不僅有「數字逮捕」騙局，還有求職、投資、戀愛騙局、網路釣魚等多種線上詐騙形式。據估計，受害者因此被騙去約175億盧比（約合1.92億歐元或2.07億美元）。



「更令人擔憂的是，如此高的詐騙投訴率仍未能反映全貌。許多受害者或者因為不瞭解流程，或者因為被騙而感到羞愧，選擇不舉報犯罪。」德裡警察網路犯罪部門官員阿倫‧庫馬爾‧維爾馬（Arun Kumar Verma）說道。

「抱歉，這是場騙局」

2022年，比斯瓦斯接到一個互動式語音應答 (IVR) 電話，在毫不知情的情況下被連線到一個她以為是聯邦快遞（FedEx）客服的地方。



電話另一端的人告訴她，一個寄往台灣的包裹裡被發現有大麻、過期護照和偽造證件，而發件人使用了她的身份訊息。



他們甚至給出了比斯瓦斯印度身份證（Aadhaar）的正確訊息，Aadhaar是一種由印度政府發放的，與銀行和其他數字服務相關聯的身份文件。



「他們讓我與孟買的一位『海關官員』聯繫，這個官員掌握了我的所有訊息，甚至帶著馬拉地口音，一切看起來都合情合理」，比斯瓦斯告訴德國之聲，並補充道，這樣精心設計的騙局在幾年前還很少見。



這個冒牌官員指示比斯瓦斯在「調查」期間不要與任何人聯繫，並編造了一個通過盜取他人身份將貨物走私到台灣的犯罪團伙。



「他給我發來了一個名叫傑羅德的罪犯的新聞報導和圖片，並告訴我，有三個賬戶在以我的名義在進行非法活動，」 比斯瓦斯說道，「然後我就開始從自己的銀行賬戶中匯錢給他，作為所謂的官方程序的一部分，以證明賬戶是我本人在使用。」



比斯瓦斯把將近50萬盧比（約合5500歐元）匯給假官員後，後者表示等待他的回電就好。但最終比斯瓦斯等到的回復只有一句話：「抱歉，這是場騙局。」



印度像比斯瓦斯這樣的受騙經歷遍地可尋。根據印度央行數據，從2023年3月到2024年，數字金融詐騙增加了五倍，被盜金額約為145.7億盧比（約合1.75億美元）。

像比斯瓦斯這樣受騙的故事在印度比比皆是 圖片來源： Mahima Kapoor/DW

為什麼詐騙在印度層出不窮？

一個國際研究小組最近發布了一份《世界網路犯罪指數》報告，印度排名第十，被視為一個「在詐騙領域表現活躍」的國家。



儘管缺乏數據來解釋印度詐騙案件呈指數級增長的原因，但該研究團隊成員裡迪‧卡什亞普（Ridhi Kashyap）給出了合理的推測。卡什亞普認為，數字化浪潮席捲印度，而數字化教育卻沒有跟上。



「人們已經用手機處理生活中的重要的事務，但正確使用數字技術的能力卻並沒有得到同步提升，」 卡什亞普告訴德國之聲。



政府政策和新冠疫情加速了印度的大眾數字化進程，尤其是支付領域和關鍵公共基礎設施領域。



根據印度財政部數據，印度通過統一支付介面（UPI）轉賬的金額從2017-18財年的1兆卢比（約合109億歐元或112億美元）增長到2023-24財年的超過200兆卢比（約合2.4兆美元）。



卡什亞普還指出，女性尤其容易受騙，並指出印度在數字領域存在嚴重的性別差距。「女性擁有手機的可能性更小，即使有手機，她們往往也不是手機的唯一的使用者，經常需要依賴家人協助操作。這會導致她們自信心較低，且易受騙上當，」 卡什亞普說道。



卡什亞普表示，在印度，另一個重要因素是，大量受過技術培訓的年輕人缺乏真正意義上的就業機會。卡夏普說道：「我們在俄羅斯和烏克蘭也看到了相同的情況。」



YouTube博主吉姆‧布朗寧（Jim Browning，化名）經常入侵主要位於印度的專業詐騙中心的電腦和監控系統。布朗寧表示自己常常詢問詐騙者為什麼要騙人。



「大多數人說他們別無選擇。我曾在他們的電腦上看過他們的簡歷，很多人都是受過良好教育的大學畢業生，」布朗寧告訴德國之聲。



布朗寧認為，執法率低是另一個主要原因。「我知道有很多腐敗現象。有時我舉報完一個詐騙中心，非但沒有突擊搜捕發生，恰恰相反，詐騙頭目在得到消息後，銷毀證據，打包走人。」

如何識別和防範網路詐騙 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

詐騙泛濫能否得到控制？

德國之聲幾日前到訪了位於首都新德裡的一家處理網路犯罪的警察局，發現那裡擠滿了驚慌失措但仍抱有希望的受害者。



「每天都是如此，」一名不願透露姓名的初級警官說道，「即便是將金額超過1000萬盧比的案件轉到總部，我們每天仍要處理大量案件。」



高級警官阿倫‧庫馬爾‧維爾馬（Arun Kumar Verma）坐在辦公室裡，仔細翻閱著需要簽字的文件，部分追回的資金將被返還給一些幸運的受害者。



「網路犯罪與普通盜竊不同。犯罪現場沒有犯罪嫌疑人，只有一個電話號碼和一個可能屬於任何人的賬戶號碼，」他解釋道，很多騙子都在使用代理銀行賬戶。



「另一方面，數字犯罪會留下清晰的數字蹤跡（線索），因此我們也有不少成功追回資金的案例。」



然而，資源匱乏——無論是人手還是其他資源——是一個嚴峻的問題。「我們根據受害者的居住地接手案件，但犯罪分子則可能帶著筆記型電腦在印度的任何地方作案，這意味著追查罪犯需要花費幾天的時間在路上，根本沒有足夠的時間，」維爾馬說道。



維爾馬同時發出警告稱，一波新的投資騙局正在將境內和境外的印度人同時鎖定為目標。



「資金一旦流出境外就麻煩了，這將使得資金追回變得更加困難。」維爾馬解釋道。



大多數騙局都是利用受害者的無知和恐慌心理，而新一輪騙局將利用受害者的貪婪心態。



「投資騙局的受害者大多是年輕、有文化的人，這些人渴望一夜暴富，」 維爾馬表示。「對金錢的貪婪讓他們容易成為詐騙目標。」



如今，變得更加謹慎的比斯瓦斯依然時不時接到詐騙電話。「有時我接起電話發現是詐騙電話，會對他們大吼一頓，以發洩我的憤怒，」她說道。



比斯瓦斯現在只在銀行賬戶裡放最少的錢，而將剩餘資金投資在詐騙者難以觸及的地方。「我已經有過一次教訓了。」

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