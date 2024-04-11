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即時新聞
2024年4月11日
2024年4月11日
拜登表示正在考慮撤銷對阿桑奇的指控
2024年4月10日
2024年4月10日
愛爾蘭、澳洲考虑正式承認巴勒斯坦國
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深度報導
應對美中衝突 澳洲大幅提升國防開支
應對美中衝突 澳洲大幅提升國防開支
在美中兩國戰略競爭日趨激烈的背景下，澳洲宣布大幅提升國防預算並重新調整其武器規劃，重點發展導彈、無人機和戰艦。
政治
2024年4月17日
2024年4月17日
又是好朋友了？跌宕起伏的中澳關係
又是好朋友了？跌宕起伏的中澳關係
過去幾年裡，澳洲和中國的經貿和政治關係一步步走入低谷，直到2022年澳洲工党執政後才有所改善。中國商務部終止對澳洲进口葡萄酒徵收關稅，以及中國外長王毅訪問澳洲，凸顯了兩國關係的升溫，雙方關係也依然存在一系列棘手的議題。
政治
2024年3月28日
2024年3月28日
19 張圖
解碼中國：小心翼翼地重新接近澳洲
解碼中國：小心翼翼地重新接近澳洲
澳籍華人楊恆均被中國司法機關判處死緩，香港再次收緊國安立法：中國外長在澳洲的访问被一系列負面新聞所籠罩。儘管如此，北京依然在努力尋找中澳關係中的共同利益。
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
王毅出訪成效如何？專家：紐澳安全戰略不變
王毅出訪成效如何？專家：紐澳安全戰略不變
中國外長王毅造訪紐西蘭和澳洲強化關係，也替總理李強訪澳鋪路；不過，在王毅與兩國官員看似會談融洽的背後，卻有不少問題尚未解決。王毅這次紐澳行成功嗎？DW請3位專家談談他們的看法。
政治
2024年3月21日
2024年3月21日
王毅下週訪澳 楊恆均案或成討論
王毅下週訪澳 楊恆均案或成討論
中國外交部14日證實，中國外長王毅即將在下週出訪澳洲，成為近7年來訪澳的最高層級中國官員，也被視為是為總理李強的出訪鋪路。不過，中澳近年關係緊張，除了貿易問題，楊恆均案也是雙邊待決的分歧之一。
政治
2024年3月14日
2024年3月14日
大馬總理稱"與中國沒問題" 東協不同調
大馬總理稱"與中國沒問題" 東協不同調
馬來西亞總理安瓦爾周一在東協特別峰會上表示，中國目前看來是馬來西亞最大的投資國。他說，馬來西亞"與中國沒有問題"。菲律賓總統小馬科斯則稱中國在南中國海的行動"具有挑釁性、單邊且非法"。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
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焦點話題
東協峰會談南海 菲律賓籲中國「停止騷擾」
中國與菲律賓因南海主權爭議而頻起衝突，相關議題是本週的東協特別峰會重要焦點。4日在峰會場邊，菲國外長稱希望以和平方式解決爭端。中國方面至今怎麼回應菲律賓的批評？
政治
2024年3月4日
2024年3月4日