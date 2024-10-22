澳洲欲向美國採購遠程飛彈 強化嚇阻力

隨著美中兩大勢力之間的競爭持續，澳洲正進行自二戰以來最大規模的國防改革。繼美英澳AUKUS核動力潛艦計劃後，澳洲決定再向美國購買價值70億澳幣的遠程飛彈。

（德國之聲中文網）澳洲國防部週二（10月22日）表示，與美國達成了一項價值70億澳幣的軍售協議，將為澳洲海軍採購由美國雷神公司生產的SM-2 IIIC和SM-6遠程飛彈，強化防空能力。

據路透社報導，SM-6是美國軍火庫中最先進的海軍防空飛彈，可對抗彈道飛彈，也曾測試過用來攻擊艦艇、打擊地面目標、運用於空對空情境。今年8月的「太平洋之龍」（Pacific Dragon 2024）軍演期間，澳洲海軍就首度在海軍艦上試射了一枚SM-6飛彈。

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）透露，SM-6遠程飛彈未來將部署在3艘海軍的荷巴特級驅逐艦和正在籌備中的亨特級反潛巡防艦。

馬爾斯在一份聲明中稱：「有了SM-6和SM-2 IIIC，我們的海軍將能夠遠程打擊海上、陸地和空中目標，並具備終端彈道飛彈的防禦能力，提高澳洲國防軍保護澳洲人民及其利益的能力。」

澳洲國防部長馬爾斯表示，向美方採購的兩款飛彈能提高澳洲軍方保護人民及國家利益的能力。 圖片來源： James Ross/AAP/IMAGO

正出訪美國的澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）則指出，澳洲面對「二戰以來最複雜的地緣戰略環境」，正處於1945年以來最大規模的軍備競賽之中，戰略存在高度不確定性。

「你只需要看看烏克蘭衝突的教訓，就可以瞭解到防空的重要性和防禦飛彈威脅的能力。」

去年5月，澳洲《國防戰略評估》報告曾指出，美國已不再是印太地區的單極領導者，美國和中國之間的激烈競爭成為印太區域的重心，主要大國之間的競爭有演變為衝突的潛在可能性，且現代戰爭「極大地削弱」澳洲的地理優勢，澳洲也邁向了「飛彈時代」。

軍事與美結盟、經濟對中不脫鉤

隨著國際地緣政治不確定性升高，澳洲在2021年正式與英國及美國建立新的印太安全聯盟「AUKUS」。澳洲政府除了打算購買5艘美國的核動力潛艇，另外一大重點便是英、美將提供技術，協助澳洲打造核動力潛艇。

AUKUS普遍被視為西方欲對抗中國不斷增強的軍事實力、制衡北京對台灣施壓的工具之一。中方則批評美英澳安全聯盟是「典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽、損害地區和平穩定」。

值得注意的是，儘管澳洲在國防方面繼續與以美國為首的西方陣營合作，但在外交及經濟上，積極尋求與中國弭平分歧。

2020年，澳洲時任總理莫里森（Scott Morrison）要求對中國展開新冠疫情起源調查，引發北京強烈不滿，隨後對澳洲龍蝦、煤炭、葡萄酒、大麥、牛肉和木材等商品施加一系列貿易限制，直到2023年初才逐步取消貿易壁壘。

本月10日，澳洲現任總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）與中國總理李強在寮國舉行的東協峰會會晤後，向媒體表示：「我很高興地宣佈，李總理和我已經就在今年底前全面恢復龍蝦貿易的時間表達成一致。」此舉意味過去4年的中澳貿易限制幾乎已全部解除。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）強調，澳洲政府將繼續對中國採取冷靜和一致的態度，「在可合作的領域合作，在必要時表達分歧，並以國家利益為重展開互動」。

中國外交部發言人毛寧10日在例行記者會上表示，將與澳方繼續透過對話協商，「妥善解決彼此關切問題，使中澳關係更加成熟穩定，更好造福兩國人民」。

（路透社、法新社）

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