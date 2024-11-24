澳洲拟禁止16歲以下未成年人使用社媒

根據這項法律草案，如果社媒平台違反禁令，將面臨最高可達五千萬澳元的罰金。澳洲政府稱，出台這樣的法律，是為了保障未成年人權益，而並非將他們隔絕於網路之外。

（德國之聲中文網）澳洲政府周四提交議會的這項法律草案，將全面禁止16歲以下兒童使用社群網站。草案中規定，違反禁令者，將面臨最高五千萬澳元（折合3080萬歐元）的罰金。



澳洲中左翼政府計劃對一項年齡審核系統進行評估，以便通過生物數據或官方身份證件來確保禁令的實施。

一旦該項法律草案獲得通過，將成為迄今為止單個國家對社群網站最為嚴厲的管控措施。澳洲总理阿爾巴尼斯在一份聲明中稱：「這將是一次具有劃時代意義的改革。我們也很清楚，一些孩子終究會找到繞過禁令的方法，但我們希望通過這種方式向社媒平台發出訊號，以促使他們嚴格遵守規定。」

一般認為，反對黨自由黨將會支持這項法律草案，不過，獨立黨和綠黨則要求政府提供關於該項草案的更多細節。



嚴苛的澳洲法律

澳洲出台的這項法律草案規定，即便父母出具同意書，或孩子已經擁有社媒賬戶，均不會被視為例外情況而獲得通融。

今年六月，西班牙曾提出立法建議，將禁止使用社媒平台的年齡限制從14歲提高至16歲。而在法國，去年開始禁止15以下未成年人使用社群網站，但獲得父母准許後，大多數人都可以繞過政府的這項社媒禁令。在美國，過去數十年來，高科技公司必須徵得父母同意之後，才可以獲取13歲以下用戶的個人訊息。

澳洲通讯部長羅蘭：推出禁令，是為了保護青少年，而並非要隔離他們。 圖片來源： Lukas Coch/AAPImage/AP/picture alliance



兒童權益保護組織和網際網路專家則擔心，澳洲政府的嚴格禁令，將使未成年人隔離於社媒網路之外。聯合國教科文組织澳洲分部的馬斯基爾（ Katie Maskiell）表示，擬議中的社媒禁令並不是保護兒童的靈丹妙藥，甚至存在將青少年推向 「隱蔽和不受監管的網路空間」的風險。

不過，澳洲通訊部長羅蘭（ Michelle Rowland）則表示，推出上述法律的目的，是保護青少年，而不是讓青少年隔絕於網路。羅蘭說：「這一切都是為了保護青少年，而不是要懲罰或孤立他們。同時，我們也是為了讓家長們知道，在保障兒童健康和幸福方面，我們和家長屬於同一陣營。」羅蘭援引政府的一項調查報告稱，95%的澳洲家長都認為，網路安全是他們在養育孩子方面所面臨的最嚴峻挑戰。羅蘭說：「14歲至17歲的澳洲未成年人當中，近三分之二曾瀏覽過有害內容，包括藥物濫用、自殺自殘以及暴力，另有四分之一的人則接觸過宣揚不健康飲食習慣的內容。」

哪些公司不受禁令影響？

澳洲通訊部長也表示，在教育、即時通訊、游戲和身心健康領域，提供有益工具的公司，將不會受到禁令的影響。這些公司包括谷歌旗下的YouTube,Classroom, WhatsApp以及Headspace等應用。

羅蘭在澳洲议會表示：「我們並沒有說，即時通訊工具或網路游戲的使用不存在風險，因為這些用戶仍有可能會接觸到其他用戶發放的有害內容。但總體而言，這些用戶不會再受到內容算法策劃以及心理操控的影響，而陷入無法自拔的地步。」

（美聯社，法新社，路透社）

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