澳洲勞權法上路 下班離線權促進生活工作平衡

近期澳洲一條重要法律上路，它賦予勞工下班後「不接觸工作資訊的權利」，簡稱「下班離線權」。這項法律讓勞工有權在非工作時間忽視上司的電子信件、電話和簡訊，或其他不合理的工作聯絡。

（德國之聲中文部）澳洲首相安東尼‧艾班尼斯 (Anthony Albanese)日前接受澳洲廣播公司ABC訪問時表示：「我們希望確保人們沒有24小時都在工作，因為他們也沒有24小時都被支薪。老實說這是身心狀態的問題，這麼做是為了讓人們有辦法和工作切割，並和他們的家人與自己的人生產生連結。」

澳洲工會理事長米凱萊‧奧尼爾（Michele O'Neil）受訪時表示：「今天對勞工而言是歷史性的一天。澳洲工會一再重申勞工有權在下班後休息。」

工作與生活達到更好的平衡

工會為這條法律喝采。工會曾主張要給勞工更好的工作與生活平衡。根據澳洲研究院調查，去年一整年，澳洲勞工平均有281小時的工作沒有領薪。

然而，頂尖產業機構，澳洲工業團體的反應較為冷淡。澳洲工業團體在聲明中表示：「到頭來，員工和僱主都無法確定他們能否在非上班時間接聽或撥打提供額外輪班工作的電話。」

這項法律在今今年2月頒布，近期對中大型企業已經出現影響。員工人數少於15人的企業從2025年8月起也開始適用這項法律。

法律規定有哪些?

澳洲勞資關係協調機構「公平工作」（Fair Work）表示：「法庭可能會禁止勞工停止無理拒絕非工作時間聯繫的行為，同樣，法庭也將會禁止僱主無理地要求工人在下班時間回覆訊息。」聯繫原因、工作性質和額外的工作報酬可能會是決定因素。

「公平工作」監察員布斯（Anna Booth）說：「哪些因素構成『不合理』其實很看情況。」假使發生爭議，勞雇雙方被鼓勵在工作中找到解決方案。假使協商失敗，公平工作委員會（Fair Work Commission ，FWC）將會介入調解。

澳洲工會組織表示，公平工作委員會可以命令公司停止與員工聯繫，或採取法律處分。假如公平工作委員會發現員工拒絕回覆的理由不合理，他們也可以要求員工給出回應。

公平工作委員會能夠對員工開罰1萬9千元澳幣（大約1萬2千元美元或1萬1千元歐元），對公司開罰9萬4千元澳幣（約5萬7千元歐元）。

雪梨大學勞工政策研究助理教授萊特（Chris Wright）告訴法新社，研究顯示這項法律對勞工有正面影響。

萊特說：「智慧型手機和其他通訊裝置讓勞工正在經歷『隨時都能被聯繫』的可怕情境。」

萊特補充：「採取措施在一定程度上恢復人們工作和休息之間的界限，是一件正面的事情。不只對員工，對僱主也是如此。」

睡在辦公室裡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。