澳洲与瑙魯簽署安全條約

為制衡中國在太平洋地區不斷擴大影響力，澳洲与瑙魯簽署了安全條約：後者同第三國簽訂安全、國防或基建等重要協定時，需要獲得坎培拉的認可。

（德國之聲中文網）澳洲與諾魯周一（12月9日）宣佈簽署一項安全條約。根據該條約，澳洲将在今後5年內為諾魯提供約合6400萬美元的直接財政援助。

此外，該協議還允許澳洲对瑙魯的關鍵基礎設施擁有最終決策權。

澳洲总理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在與諾魯總統阿德昂（David Adeang）共同舉行的聯合新聞發布會上表示，"今天是太平洋地區展現安全與韌性的重要一天"。

協議的主要內容

這份安全條約的內容還包括，諾魯在簽署任何有關海上安全、國防以及治安的雙邊協議之前，必須與澳洲进行磋商；如果其他國家希望與諾魯達成涉及港口、機場或銀行業的協議，諾魯也需徵得坎培拉的認可。

根據該條約，澳洲将确保這個小島國能夠獲得銀行服務。此前，西方銀行因諾魯的政治不穩定、利潤微薄和營運成本高等因素，紛紛撤出了該國。

阿德昂總統表示，"我們非常感謝澳洲一如既往的支持。我們將努力應對獨特的發展挑戰，繼續實現經濟多元化，探索創新機遇，以及維護地區和平與穩定的同時。"

制衡中國在南太平洋的影響力

國際媒體一般認為，諾魯與澳洲签署安全協定是坎培拉同中國競爭在太平洋地區影響力所作出的努力。

諾魯曾是台灣的長期盟友，但在今年1月賴清德當選台灣總統後，它結束了與台灣的外交關係，同時恢復了與中國的外交關係。

今年早些時候，中國銀行與諾魯簽署了一項在當地探索發展的機會。

除諾魯外，近年來，中國加深了與該國鄰近的吉里巴斯和索羅門群島在政治和安全方面的關係。

(法新社、路透社)

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