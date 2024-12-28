澳政府：涉培訓中國軍事人員的前美軍飛行員將引渡美國

澳洲司法部長德雷福斯日前表示，他已批准美國對前美國海軍陸戰隊飛行員杜根的引渡請求。杜根面臨的指控包括違反美國軍備控制法，訓練中國軍方飛行員在航空母艦上降落。

（德國之聲中文網）現年55歲的丹尼爾‧杜根（Daniel Duggan）是一名澳洲归化公民。2022年10月，他剛從中國返回，就在澳洲联邦警察在新南威爾斯州的一個鄉村小鎮逮捕。自2014年起他一直住在中國。

杜根的律師在法庭上辯稱，沒有證據表明他訓練的中國飛行員是軍人，而且在被控犯罪時，他已不再是美國公民。律師稱，杜根於2016年在美國駐北京大使館放棄了美國國籍，並在一份證書上追溯到2012年。

德雷福斯表示，他已決定將杜根引渡到美國接受起訴。此前新南威爾斯州一名地方法官於5月裁定杜根可以被引渡。

德雷福斯在一份聲明中說：「杜根先生獲得了機會陳述為什麼不應將他引渡到美國。我在做出決定時，考慮了所有的材料。」

杜根在澳洲有六個孩子。自被捕以來他一直被關押在獄中。

杜根的妻子薩芙琳（Saffrine）在一份聲明中說，杜根的家人收到政府的一封信，信中說杜根將於12月30日至2月17日之間被引渡，杜根的家人對這一決定「感到震驚」。

她在聲明中說：「丹的家人和律師現在正在考慮其法律選擇，包括要求政府提供決定的具體理由。」

聲明說，這些指控圍繞南非的一所飛行學校展開，杜根12年前曾在該學校兼職擔任飛行教練。

「丹堅稱自己無罪，並否認對他提出的指控，這些指控在澳洲并不被視為犯罪，」聲明中寫道。

被控指導中國軍事飛行員在航母降落

哥倫比亞特區法院公佈的起訴書顯示，杜根面臨四項指控。起訴書稱，杜根在2009年至2012年間往返於澳洲、美國、中國和南非之間，當時他與一名中國公民簽訂了合同，為一家中國國有公司提供服務，包括評估中國軍事飛行員學員以及指導他們在航空母艦上降落。

美國有關部門在從中國駭客蘇斌（音譯）手中繳獲的電子設備中發現了與杜根的通訊往來。杜根的律師此前表示，杜根認識的蘇斌只是中國國有航空公司中航工業的職業中介。

被定罪的駭客蘇斌被列為美國起訴書中杜根案的七名同謀之一。杜根的律師辯稱，駭客案件與此無關。

2022年杜根被捕的同一周，英國警告數十名前軍事飛行員停止為中國工作，否則將面臨起訴。

澳洲也在調查另一名在南非飛行學校工作的飛行員。作為對兩起案件的回應，澳洲加强了法律，禁止前國防人員訓練「某些外國軍隊」。

（路透社）

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