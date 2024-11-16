澤倫斯基: 川普上任後，俄烏戰爭將更快結束

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在川普赢得美國总统大选後，兩人在電話中進行了「建設性的交流」，並表示相信對方上任後，俄烏戰爭將會「更快結束」。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國候任總統川普上任後，俄烏戰爭將會「更快結束」。

澤倫斯基周五（11月15日）對烏克兰广播公司Suspilne說：「可以肯定的是，依照白宮新團隊的政策，戰爭將會更快結束。這是他們對美國公民的承諾。」

「戰爭將會結束，但我們不知道確切日期。」 澤倫斯基還強調，「公平的和平」對乌克兰而言至關重要。

澤倫斯基表示，在川普赢得美國總統大選後，兩人在電話中進行了「建設性的交流」，「我沒有聽到任何違背我們立場的內容」。

川普在競選期間批評了拜登政府自2022年2月俄烏戰爭爆發以來向烏克蘭提供數百億美元援助。他承諾將在上任後「在24小時內」解決衝突，但沒有解釋過具體辦法。

川普周五在佛羅裡達州海湖莊園表示：「我們將非常努力解决俄罗斯和烏克蘭問題。這一切必須停止。」

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在烏克蘭軍隊在前線掙扎之際，烏克蘭擔心美國將減少對該國的支持，或迫使其向俄羅斯做出讓步，放棄已被俄羅斯佔領的烏克蘭領土。

澤倫斯基在周六接受電台訪問時表示，烏克兰必须竭盡全力，通過外交手段確保明年結束與俄羅斯的戰爭。他承認目前烏克蘭東部戰場的形勢困難，俄羅斯正在取得進展。他表示，俄羅斯總統普丁對同意和平協議不感興趣。

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（路透社等）

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