澤倫斯基：美英未同意用遠程武器打擊俄境內目標

烏克蘭總統澤倫斯基表示，儘管烏克蘭希望獲得美國和英國的批准使用遠程武器打擊俄羅斯境內目標，但兩國仍未給予許可，主要出於對局勢升級的擔憂。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基近日在基輔表示，烏克蘭希望獲得其西方盟友美國和英國的批准，使用遠程武器打擊俄羅斯境內目標，但兩國尚未同意此請求。他指出，美國和英國的顧慮主要在於避免與俄羅斯的衝突升級。此前，俄羅斯總統普丁警告稱，若烏克蘭使用遠程武器打擊俄境內目標，北約可能被視為直接捲入戰爭。

與此同時，澤倫斯基對西方盟友近期加速向烏克蘭提供軍事援助表示了肯定。他指出，9月初以來，武器交付速度有所加快，但他同時呼籲盟友進一步加快武器交付的步伐，尤其是在東烏克蘭局勢持續惡化的背景下。烏克蘭軍隊依然面臨裝備和人數上的劣勢，而俄羅斯的進攻壓力持續增加，令烏克蘭更加依賴西方的支持。

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此外，澤倫斯基對中國和巴西在春季提出的和平倡議持謹慎態度，稱該計劃缺乏具體的行動步驟。他指出，這些倡議更多是「泛泛而談」，而非具有實質性進展的和平方案。澤倫斯基計劃在即將訪問美國時向總統拜登提交烏克蘭的「勝利計劃」，並希望盟友在10月至12月期間為此計劃做出關鍵決策。

與此同時，澤倫斯基還表示希望美國和英國能夠解除對烏克蘭使用遠程武器的限制，尤其是在烏克蘭面臨巨大防禦壓力的情況下，這對其戰場策略至關重要。他的新任外交部長安德裡‧西比哈（Andrij Sybiha）也呼籲，取消所有針對烏克蘭使用美英提供的武器打擊俄羅斯境內合法軍事目標的限制。

當前，烏克蘭依賴其西方盟友的軍事支持，而澤倫斯基再次呼籲盡快提供更多的軍事裝備，以幫助烏克蘭抵禦不斷增加的俄軍壓力。

（法新社）

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