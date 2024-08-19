澤倫斯基稱正在庫爾斯克「實現目標」 莫迪本周訪問基輔

烏克蘭總統澤倫斯基稱，烏克蘭在庫爾斯克地區的軍事行動正在「實現我們的目標」。但俄軍在東部頓涅茨克地區的推進未能被阻擋。周一基輔宣佈印度總理莫迪將於本周來訪。

（德國之聲中文網）印度總理將於本周五訪問烏克蘭。烏克蘭總統辦公室周一發布消息稱，莫迪將於周五在基輔就雙邊關係和多邊合作進行會談。這將是莫迪在烏克蘭戰爭爆發以來首次訪問該國。迄今為止，印度一直沒有對俄羅斯入侵烏克蘭表態譴責。

庫爾斯克第三座橋樑被毀

烏克蘭軍隊在俄羅斯庫爾斯克地區的軍事行動本周繼續。俄羅斯調查委員會的一名官員周一（8月19日）證實，烏克蘭軍隊在庫爾斯克地區攻擊並毀壞了謝伊姆河上的第三座橋樑。俄羅斯官方電視台著名主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）在自己的Telegram頻道裡發布了這位官員發言的影片。

上周六和周日，烏克蘭方面發布的消息稱，該國空軍打擊並損毀了謝伊姆河（Seim）上的兩座重要橋樑，這會加大俄軍後勤補給的難度。俄羅斯官方也證實了有關消息，並稱烏軍使用了西方國家提供的海馬斯（HIMARS）火箭彈。

謝伊姆河上多座橋樑被毀 圖片來源： Ukrainian Armed Forces/AP/picture alliance

俄羅斯南部城市普羅列塔斯克（Proletarsk）當局周一宣佈進入緊急狀態，因為消防員已奮戰超過24個小時，以撲滅被烏克蘭無人機擊中的石油設施的大火。

俄羅斯稱，基輔於周日上午襲擊了位於羅斯托夫州南部擁有兩萬人口的這座城市的燃料儲存倉庫，大火已持續到第二天。 羅斯托夫州長戈盧貝夫（Vasily Golubev）說，「滅火工作仍在繼續」，18 名消防隊員在滅火時受傷。普羅列塔斯克市距離烏克蘭邊境約200公里。

據俄羅斯官方塔斯社消息，自8月6日烏克蘭軍隊進入庫爾斯克地區以來，該地區已有9個邊境行政區的總共超過12萬居民被疏散。莫斯科國防部周一稱，俄羅斯挫敗了烏克蘭對庫爾斯克地區另外三個村莊的襲擊。

莫斯科：不會談判

烏克蘭總統澤倫斯基周一表示，他再次聽取了武裝部隊總司令西爾斯基就烏軍在庫爾斯克地區軍事行動的匯報。「我們正在實現我們的目標」，澤倫斯基在社群網站Telegram上寫道。他提到烏軍俘虜了更多俄軍士兵，並稱這增加了與俄方交換戰俘的籌碼。

跨越邊界 烏克蘭突襲庫爾斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

克里姆林宮則在周一表示，鑑於烏克蘭入侵俄羅斯庫爾斯克地區，莫斯科不會與烏克蘭談判。克里姆林宮助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）告訴俄羅斯媒體：「在現階段，鑑於這次越界行為，我們不會進行談判。」他還說："目前進入談判進程是完全不合適的。「他補充說，未來的談判「取決於戰場局勢，包括庫爾斯克地區的局勢」。

烏克蘭東部頓涅茨克地區的戰鬥也在繼續。莫斯科周一稱，俄軍佔領了有數千人口的村鎮阿爾特莫沃（Artemovo），這是首周以來俄軍在該地區奪取的最大的居民點。俄軍繼而向西朝波克羅夫斯克市推進。烏克蘭當局已宣佈在當地開始疏散居民。頓涅茨克州長費拉什欽（Vadym Filashkin）表示，波克羅夫斯克和周圍十幾個村莊的兒童及其父母將首先被「強制 」疏散。這將涉及53000多人，包括4000名兒童。

（路透社、法新社、美聯社）

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